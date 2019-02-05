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Camí Català per Sant Joan de la Penya Etapa d'Algerri a Tamarite de Llitera

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Alberg de Tamarite de Llitera

Disponible sense connexió
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Albergue de tamarite de litera

Carrer Residència
Tamarite de Llitera (Osca)

974 42 17 03 (Policia Local de Tamarite), 974 42 00 75 (Ajuntament)

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Tamarite de Llitera

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Tamarite de Llitera

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal municipal

Observacions: Entre setmana es poden recollir les claus en la Policia Local.

Camí Català per Sant Joan de la Penya

Camí Català per Sant Joan de la Penya

Etapes 14
km 325,0
Etapa d'Algerri a Tamarite de Llitera Etapa 6

Etapa d'Algerri a Tamarite de Llitera

km 21,3
Temps 05H 15’
Dificultat mitjana
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