Camí Català per Sant Joan de la Penya Etapa d'Algerri a Tamarite de Llitera
Carrer Residència
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Alberg de Tamarite de Llitera
Disponible sense connexió
410
Carrer Residència
Tamarite de Llitera (Osca)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Tamarite de Llitera
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Tamarite de Llitera
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal municipal
Observacions: Entre setmana es poden recollir les claus en la Policia Local.
Camí Català per Sant Joan de la Penya
Etapes 14
km 325,0
Etapa 6
Etapa d'Algerri a Tamarite de Llitera
km 21,3
Temps 05H 15’
Dificultat mitjana
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