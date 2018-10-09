Camí Francès Etapa de Jaca a Arrés
Carrer del Sol, 8
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Alberg de Santa Cilia de Jaca
Disponible sense connexió
1050
Carrer del Sol, 8
Santa Cilia de Jaca (Osca)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Santa Cilia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Santa Cilia de Jaca
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Victor 687319288
Observacions: Hi ha sopars 10 € i desdejunis 2€
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 2 per Somport
Etapa de Jaca a Arrés
km 25,0
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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