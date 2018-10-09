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Camí Francès Etapa de Jaca a Arrés

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Alberg de Santa Cilia de Jaca

Disponible sense connexió
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Albergue santa cilia

Carrer del Sol, 8
Santa Cilia de Jaca (Osca)

687319288

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Santa Cilia

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Santa Cilia de Jaca

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Victor 687319288

Observacions: Hi ha sopars 10 € i desdejunis 2€

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Jaca a Arrés Etapa 2 per Somport

Etapa de Jaca a Arrés

km 25,0
Temps 06H 30’
Dificultat mitjana
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