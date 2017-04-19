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Camí del Nord Etapa d'Unquera a Llanes

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Alberg de pelegrins Santa Marina

Disponible sense connexió
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Albergue santa marina

Buelna. N-634 - Km. 289,100
Buelna (Astúries)

985 411 218, 622 185 059

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Bautista Corral

Observacions: L'alberg es troba sobre la carretera. Té bar i restaurant i a 500 m es troben la platja de Buelna i a 700 m la cova del Cobijeru.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa d'Unquera a Llanes Etapa 17

Etapa d'Unquera a Llanes

km 25,1
Temps 06H 40’
Dificultat mitjana
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