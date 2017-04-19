Camí del Nord Etapa d'Unquera a Llanes
Buelna. N-634 - Km. 289,100
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Alberg de pelegrins Santa Marina
Disponible sense connexió
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Buelna. N-634 - Km. 289,100
Buelna (Astúries)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Bautista Corral
Observacions: L'alberg es troba sobre la carretera. Té bar i restaurant i a 500 m es troben la platja de Buelna i a 700 m la cova del Cobijeru.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 17
Etapa d'Unquera a Llanes
km 25,1
Temps 06H 40’
Dificultat mitjana
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