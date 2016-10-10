Camí de San Salvador Etapa de Pallers a Pola de Lena
C/ Ramón y Cajal, s/n
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg de Pelegrins Sant Martí de Pola de Lena
Disponible sense connexió
310
C/ Ramón y Cajal, s/n
Pola de Lena (Astúries)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Lena
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Lena
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Paloma, Luis i Merce
Observacions: CERRADO TEMPORALMENT
Camí de San Salvador
Etapes 5
km 121,8
Etapa 4
Etapa de Pallers a Pola de Lena
km 24,8
Temps 06H 30’
Dificultat alta
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots