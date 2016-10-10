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Camí de San Salvador Etapa de Pallers a Pola de Lena

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Alberg de Pelegrins Sant Martí de Pola de Lena

Disponible sense connexió
31
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Albergue de pola de lena

C/ Ramón y Cajal, s/n
Pola de Lena (Astúries)

985 49 22 47

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Lena

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Lena

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Paloma, Luis i Merce

Observacions: CERRADO TEMPORALMENT

Camí de San Salvador

Camí de San Salvador

Etapes 5
km 121,8
Etapa de Pallers a Pola de Lena Etapa 4

Etapa de Pallers a Pola de Lena

km 24,8
Temps 06H 30’
Dificultat alta
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