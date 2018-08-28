Camí del Nord Etapa de la Caritat a Ribadeo
C/Justo Barreiro, 7 (centre de Ribadeo)
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Alberg de pelegrins Ribadeo A Posa't
Disponible sense connexió
60
C/Justo Barreiro, 7 (centre de Ribadeo)
Ribadeo
Propietat de l'alberg:
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions: L'alberg de pelegrins Ribadeo A Posa't, està situat al centre de Ribadeo. Compta amb 28 places i roman obert tot l'any. El seu preu és de 13-15 euros amb Wi-Fi gratuïta.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 26
Etapa de la Caritat a Ribadeo
km 22,3
Temps 05H 15’
Dificultat baixa
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