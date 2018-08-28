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Camí del Nord Etapa de la Caritat a Ribadeo

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Alberg de pelegrins Ribadeo A Posa't

Disponible sense connexió
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C/Justo Barreiro, 7 (centre de Ribadeo)
Ribadeo

686 794 389

Propietat de l'alberg:

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg:

Observacions: L'alberg de pelegrins Ribadeo A Posa't, està situat al centre de Ribadeo. Compta amb 28 places i roman obert tot l'any. El seu preu és de 13-15 euros amb Wi-Fi gratuïta.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de la Caritat a Ribadeo Etapa 26

Etapa de la Caritat a Ribadeo

km 22,3
Temps 05H 15’
Dificultat baixa
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

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