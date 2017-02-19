Camí del Nord Etapa de Sebrayo a Gijón / Enllaç fins a Oviedo i Camí Primitiu
La Payariega, 4 (300 metres passada l'Església)
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg de Pelegrins La Payariega
Disponible sense connexió
50
La Payariega, 4 (300 metres passada l'Església)
Carda (Villaviciosa)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Montse i Esther
Observacions: Sopa i desdejuni comunitari. Entorn sobre un estuari d'aus migratòries i muntanya a 7 quilòmetres del mar.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 20
Etapa de Sebrayo a Gijón / Enllaç fins a Oviedo i Camí Primitiu
km 34,3
Temps 09H 15’
Dificultat alta
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots