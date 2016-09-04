Camí Francès Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei
L'alberg es troba a la sortida del poble, a mà dreta
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Alberg de pelegrins Escola de Ligonde
Disponible sense connexió
520
L'alberg es troba a la sortida del poble, a mà dreta
Ligonde
Propietat de l'alberg: Concello de Monterroso
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Concello de Monterroso
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Isabel
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 28
Etapa de Portomarín a Pal·las de Rei
km 25,0
Temps 05H 45’
Dificultat mitjana
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