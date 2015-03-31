Camí Francès Etapa d'Astorga a Foncebadón
A uns 150 mt a la dreta de l'ermita de l'Ecce Homo, a la sortida d'Astorga
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Alberg de Pelegrins Ecce Homo
Disponible sense connexió
3920
A uns 150 mt a la dreta de l'ermita de l'Ecce Homo, a la sortida d'Astorga
Valdeviejas, pedania d'Astorga (León)
Propietat de l'alberg: Junta Veïnal de Valdeviejas
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Junta Veïnal de Valdeviejas
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ramiro i Martha
Observacions: Consta de dos edificis, un amb les habitacions i un altre a manera de menjador amb diverses màquines d'autoservei amb cafè, brioixeria, beguda, menjar preparat, etc. Tenen servei de massatgista.
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 21
Etapa d'Astorga a Foncebadón
km 25,9
Temps
Dificultat stages.dificultad.null
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