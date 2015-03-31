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Camí Francès Etapa d'Astorga a Foncebadón

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Alberg de Pelegrins Ecce Homo

Disponible sense connexió
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Albergue ecce homo

A uns 150 mt a la dreta de l'ermita de l'Ecce Homo, a la sortida d'Astorga
Valdeviejas, pedania d'Astorga (León)

620 960 060 (Nino), 626 733 658 (Ramiro), Martha (618 445 910)

[email protected]

Propietat de l'alberg: Junta Veïnal de Valdeviejas

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Junta Veïnal de Valdeviejas

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Ramiro i Martha

Observacions: Consta de dos edificis, un amb les habitacions i un altre a manera de menjador amb diverses màquines d'autoservei amb cafè, brioixeria, beguda, menjar preparat, etc. Tenen servei de massatgista.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa d'Astorga a Foncebadón

km 25,9
Temps
Dificultat stages.dificultad.null
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