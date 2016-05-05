Camí Sanabrés Etapa de Laxe a Outeiro
Outeiro, s/n - Sant Pere de Vilanova, Vedra
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Alberg de pelegrins d'Outeiro
Disponible sense connexió
4540
Outeiro, s/n - Sant Pere de Vilanova, Vedra
Outeiro
Propietat de l'alberg: Concello de Vedra / Xunta de Galícia
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Concello de Vedra / Xunta de Galícia
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Fer i Emilio
Observacions:
Camí Sanabrés
Etapes 13
km 367,7
Etapa 12
Etapa de Laxe a Outeiro
km 33,3
Temps 08H 25’
Dificultat mitjana
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