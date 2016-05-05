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Camí Sanabrés Etapa de Laxe a Outeiro

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Alberg de pelegrins d'Outeiro

Disponible sense connexió
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Albergue de outeiro

Outeiro, s/n - Sant Pere de Vilanova, Vedra
Outeiro

689 352 875 // 683 331 961

Web / Link

Propietat de l'alberg: Concello de Vedra / Xunta de Galícia

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Concello de Vedra / Xunta de Galícia

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Fer i Emilio

Observacions:

Camí Sanabrés

Camí Sanabrés

Etapes 13
km 367,7
Etapa de Laxe a Outeiro Etapa 12

Etapa de Laxe a Outeiro

km 33,3
Temps 08H 25’
Dificultat mitjana
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