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Alberg de pelegrins d'Espelette
Chemin de l'Eglise
Espelette
Propietat de l'alberg: Ajuntament d'Espelette
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament d'Espelette
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal de l'Oficina de Turisme
Observacions: És convenient cridar amb antelació. Cal passar abans per l'Oficina de Turisme per registrar-se i aconseguir el codi. Consultar els seus horaris a la web perquè els caps de setmana està tancada (excepte els dissabtes i els diumenges de juliol i agost: els dissabtes de 9:30 a 12:30 i de 14:00 a 18:00; els diumenges de 9:30 a 13:00.
Camí Baztanés
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