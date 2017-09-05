Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí Baztanés Etapa d'Ustaritz a Urdax

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg de pelegrins d'Espelette

Disponible sense connexió
14
0
Albergue de espelette

Chemin de l'Eglise
Espelette

05 59 93 95 02

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament d'Espelette

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament d'Espelette

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Personal de l'Oficina de Turisme

Observacions: És convenient cridar amb antelació. Cal passar abans per l'Oficina de Turisme per registrar-se i aconseguir el codi. Consultar els seus horaris a la web perquè els caps de setmana està tancada (excepte els dissabtes i els diumenges de juliol i agost: els dissabtes de 9:30 a 12:30 i de 14:00 a 18:00; els diumenges de 9:30 a 13:00.

Camí Baztanés

Camí Baztanés

Etapes 6
km 109,4
Etapa d'Ustaritz a Urdax Etapa 2

Etapa d'Ustaritz a Urdax

km 21,2
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.

Envia les teves fotografies! Mostra totes les fotografies