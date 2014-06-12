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Alberg de pelegrins de Tábara
Carrer Camí Sotillo s/n
Tábara (Zamora)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació pelegrina L'Esperit de Santi
Persona encarregada d’atendre l'alberg: José Almeida
Observacions: L'Alberg compta amb hospitalero permanent.Compta amb un espai enjardinat, amb fruiters, taules i bancs per als pelegrins.Condicions d'acolliment: Rentada de la roba de la jornada en el rentador Sopar comunitari per als pelegrins Desdejuni comunitari DONATIU
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