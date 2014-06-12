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Camí Sanabrés Etapa de Granja de Moreruela a Tábara

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Alberg de pelegrins de Tábara

Disponible sense connexió
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Alberg de pelegrins de Tábara

Carrer Camí Sotillo s/n
Tábara (Zamora)

637 926 068 (Hospitalero), 980 59 00 15 (Ajuntament)

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació pelegrina L'Esperit de Santi

Persona encarregada d’atendre l'alberg: José Almeida

Observacions: L'Alberg compta amb hospitalero permanent.Compta amb un espai enjardinat, amb fruiters, taules i bancs per als pelegrins.Condicions d'acolliment: Rentada de la roba de la jornada en el rentador Sopar comunitari per als pelegrins Desdejuni comunitari DONATIU

Camí Sanabrés

Camí Sanabrés

Etapes 13
km 367,7
Etapa de Granja de Moreruela a Tábara Etapa 1

Etapa de Granja de Moreruela a Tábara

km 25,3
Temps 06H 15’
Dificultat mitjana
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