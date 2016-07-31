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Camí del Nord Etapa de Cometes a Unquera

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Alberg de pelegrins de Serdio

Disponible sense connexió
97
0
Albergue de serdio

Antigues escoles de Serdio
Serdio (Cantàbria)

664 108 003

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Val de Sant Vicent

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Kety Fernández

Observacions:

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Cometes a Unquera Etapa 16

Etapa de Cometes a Unquera

km 26,6
Temps 06H 40’
Dificultat mitjana
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

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