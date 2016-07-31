Camí del Nord Etapa de Cometes a Unquera
Antigues escoles de Serdio
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg de pelegrins de Serdio
Disponible sense connexió
970
Antigues escoles de Serdio
Serdio (Cantàbria)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Val de Sant Vicent
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Kety Fernández
Observacions:
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 16
Etapa de Cometes a Unquera
km 26,6
Temps 06H 40’
Dificultat mitjana
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?
Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots