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Alberg de Pelegrins de Port de Béjar
Colònia de l'Estació, 1
Port de Béjar (Salamanca)
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació d'Amics Via de la Plata-Camí de Santiago de Port de Béjar
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Membre de la Federació Espanyola d'Associacions del Camí de Santiago . Hospitaleros Voluntaris
Observacions: Atès per Hospitaleros Voluntaris.El paratge on està situat l'Alberg és una vall-enclavi geogràfic de privilegi, on es nuen un ampli nombre de factors naturals-paisatgístics, climàtics, històrics i culturals, que li fan creditor a una sèrie de característiques molt singulars; que, al seu torn, justifiquen una condició molt significativa de turisme de serra i muntanya, concedint al lloc una valoració molt positiva en les seves dimensions de Patrimoni Natural i Patrimoni Històric-Cultural.E-mails de contacte:[email protected]@gmail.com
Via de la plata
Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra
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