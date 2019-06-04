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Via de la Plata Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

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Alberg de Pelegrins de Port de Béjar

Disponible sense connexió
530
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Foto

Colònia de l'Estació, 1
Port de Béjar (Salamanca)

683 610 660, 652 506189

[email protected]

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació d'Amics Via de la Plata-Camí de Santiago de Port de Béjar

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Membre de la Federació Espanyola d'Associacions del Camí de Santiago . Hospitaleros Voluntaris

Observacions: Atès per Hospitaleros Voluntaris.El paratge on està situat l'Alberg és una vall-enclavi geogràfic de privilegi, on es nuen un ampli nombre de factors naturals-paisatgístics, climàtics, històrics i culturals, que li fan creditor a una sèrie de característiques molt singulars; que, al seu torn, justifiquen una condició molt significativa de turisme de serra i muntanya, concedint al lloc una valoració molt positiva en les seves dimensions de Patrimoni Natural i Patrimoni Històric-Cultural.E-mails de contacte:[email protected]@gmail.com

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra Etapa 16

Etapa de Baños de Montemayor a Fuenterroble de Salvatierra

km 32,9
Temps 08H 15’
Dificultat mitjana
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