Camí Sanabrés Etapa de Rionegro Del Pont a Pobla De Sanabria
Al costat del Poliesportiu Municipal
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Alberg de pelegrins de La nostra Senyora de l'Asunción
Disponible sense connexió
1360
Al costat del Poliesportiu Municipal
Asturians (Zamora)
Propietat de l'alberg: Públic
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament d'Asturians
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Aurita Barri, la propietària del bar Poliesportiu
Observacions: L'alberg està situat al costat del poliesportiu, en la part alta del poble
Camí Sanabrés
Etapes 13
km 367,7
Etapa 4
Etapa de Rionegro Del Pont a Pobla De Sanabria
km 40,5
Temps 10H 15’
Dificultat alta
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