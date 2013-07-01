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Camí Sanabrés Etapa de Rionegro Del Pont a Pobla De Sanabria

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Alberg de pelegrins de La nostra Senyora de l'Asunción

Disponible sense connexió
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Albergue de asturianos

Al costat del Poliesportiu Municipal
Asturians (Zamora)

Ajuntament d'Asturians: 980 62 60 23

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Públic

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament d'Asturians

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Aurita Barri, la propietària del bar Poliesportiu

Observacions: L'alberg està situat al costat del poliesportiu, en la part alta del poble

Camí Sanabrés

Camí Sanabrés

Etapes 13
km 367,7
Etapa de Rionegro Del Pont a Pobla De Sanabria Etapa 4

Etapa de Rionegro Del Pont a Pobla De Sanabria

km 40,5
Temps 10H 15’
Dificultat alta
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