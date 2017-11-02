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Camí Primitiu Etapa d'Oviedo a Sant Joan de Villapañada

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Alberg de Pelegrins de Grau

Disponible sense connexió
85
0

C/ Mestra Benicia, 1 (antic mercat de bestiar)
Grau

985 75 27 66

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Municipal

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Fraternitat Internacional del Camí de Santiago, FICS, per conveni amb el Consell de Grau.

Observacions: Aquest any 2021, no es donen mantes, cal portar sac de dormir.Fer reserves per telèfon 985 75 27 66Els llits tenen llençols de tela i fongui de coixí i matalàs.

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4
Etapa d'Oviedo a Sant Joan de Villapañada Etapa 1

Etapa d'Oviedo a Sant Joan de Villapañada

km 30,5
Temps 08H 00’
Dificultat alta
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