Camí Primitiu Etapa d'Oviedo a Sant Joan de Villapañada
C/ Mestra Benicia, 1 (antic mercat de bestiar)
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Alberg de Pelegrins de Grau
Disponible sense connexió
850
C/ Mestra Benicia, 1 (antic mercat de bestiar)
Grau
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Municipal
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Fraternitat Internacional del Camí de Santiago, FICS, per conveni amb el Consell de Grau.
Observacions: Aquest any 2021, no es donen mantes, cal portar sac de dormir.Fer reserves per telèfon 985 75 27 66Els llits tenen llençols de tela i fongui de coixí i matalàs.
Camí Primitiu
Etapes 13
km 321,4
Etapa 1
Etapa d'Oviedo a Sant Joan de Villapañada
km 30,5
Temps 08H 00’
Dificultat alta
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