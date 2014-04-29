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Via de la Plata Etapa de Montamarta a Granja de Moreruela

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Alberg de pelegrins de Granja de Moreruela

Disponible sense connexió
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Albergue de granja de moreruela

Avinguda Ángel de la Vega. A la dreta de la Nacional en adreça Benavente
Granja de Moreruela (Zamora)

Teleclub: 980 587 183. Ajuntament: 980 58 70 05

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Granja de Moreruela

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: El bar i l'alberg s'arrendan a particulars per un període de temps

Persona encarregada d’atendre l'alberg: María Dolores Gran

Observacions: Ofereixen llençols i mantes.

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Montamarta a Granja de Moreruela Etapa 22

Etapa de Montamarta a Granja de Moreruela

km 22,7
Temps 05H 45’
Dificultat mitjana
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