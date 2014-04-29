Via de la Plata Etapa de Montamarta a Granja de Moreruela
Avinguda Ángel de la Vega. A la dreta de la Nacional en adreça Benavente
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Alberg de pelegrins de Granja de Moreruela
Disponible sense connexió
2110
Avinguda Ángel de la Vega. A la dreta de la Nacional en adreça Benavente
Granja de Moreruela (Zamora)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Granja de Moreruela
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: El bar i l'alberg s'arrendan a particulars per un període de temps
Persona encarregada d’atendre l'alberg: María Dolores Gran
Observacions: Ofereixen llençols i mantes.
Via de la plata
Etapes 26
km 704,6
Etapa 22
Etapa de Montamarta a Granja de Moreruela
km 22,7
Temps 05H 45’
Dificultat mitjana
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