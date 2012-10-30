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Alberg de pelegrins d'Alegria/Dulantzi
Carrer Ronzapil, s/n
Alegria/Dulantzi (Àlaba)
Propietat de l'alberg: Ajuntament d'Alegria/Dulantzi
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament d'Alegria/Dulantzi
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Associació Cultural Tullonium
Observacions: L'Associació Cultural Tullonium facilita les credencials del Camí de Santiago. Per a això cal posar-se en contacte amb l'Asociacion a traves d'e-mail o cridant al telefono 646094687.
Camí Basc
Etapa de Salvatierra/Agurain a Vitòria/Gasteiz
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