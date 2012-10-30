Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí Basc Etapa de Salvatierra/Agurain a Vitòria/Gasteiz

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg de pelegrins d'Alegria/Dulantzi

Disponible sense connexió
19
0
Albergue de alegria

Carrer Ronzapil, s/n
Alegria/Dulantzi (Àlaba)

635 71 11 73 / 620 53 20 36

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament d'Alegria/Dulantzi

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament d'Alegria/Dulantzi

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Associació Cultural Tullonium

Observacions: L'Associació Cultural Tullonium facilita les credencials del Camí de Santiago. Per a això cal posar-se en contacte amb l'Asociacion a traves d'e-mail o cridant al telefono 646094687.

Camí Basc

Camí Basc

Etapes 8
km 203,4
Etapa de Salvatierra/Agurain a Vitòria/Gasteiz Etapa 5

Etapa de Salvatierra/Agurain a Vitòria/Gasteiz

km 27,4
Temps 07H 00’
Dificultat mitjana
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.

Envia les teves fotografies! Mostra totes les fotografies