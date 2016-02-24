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Camí del Nord Etapa de Santander a Queveda

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Alberg de Pelegrins Clara Campoamor

Disponible sense connexió
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Albergue clara campoamor

Requejada, s/n
Requejada-Polanco (Cantàbria)

942 082 416

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Polanco

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Gestionat actualment pels propietaris del Bar El Port

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Daniel

Observacions: Cal inscriure's, segellar i recollir les claus en el Bar El Port.

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de Santander a Queveda Etapa 14

Etapa de Santander a Queveda

km 41,4
Temps 10H 25’
Dificultat mitjana
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

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