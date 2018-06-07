Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí Sanabrés Etapa de Rionegro Del Pont a Pobla De Sanabria

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg de Mombuey

Disponible sense connexió
61
0
01 albergue de mombuey

Calli L'Església
Mombuey (Zamora)

Ajuntament de Mombuey: 980 642 711

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Mombuey

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Mombuey

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Bonifacio Martín. Viu en el número 9 del Carrer L'Església, enfront de l'alberg.

Observacions: Era l'antiga escola de párvulos.

Camí Sanabrés

Camí Sanabrés

Etapes 13
km 367,7
Etapa de Rionegro Del Pont a Pobla De Sanabria Etapa 4

Etapa de Rionegro Del Pont a Pobla De Sanabria

km 40,5
Temps 10H 15’
Dificultat alta
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Així veuen els pelegrins el Alberg de Mombuey

Veure tots

Envia les teves fotografies!