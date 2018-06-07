Camí Sanabrés Etapa de Rionegro Del Pont a Pobla De Sanabria
Calli L'Església
Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.
Alberg de Mombuey
Disponible sense connexió
610
Calli L'Església
Mombuey (Zamora)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Mombuey
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament de Mombuey
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Bonifacio Martín. Viu en el número 9 del Carrer L'Església, enfront de l'alberg.
Observacions: Era l'antiga escola de párvulos.
Camí Sanabrés
Etapes 13
km 367,7
Etapa 4
Etapa de Rionegro Del Pont a Pobla De Sanabria
km 40,5
Temps 10H 15’
Dificultat alta
Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?
Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.
Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots