Camí Francès Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
Plaza de Santiago. Situat en la planta baixa de les escola.
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Alberg de Luzaide/Valcarlos
Disponible sense connexió
860
Plaza de Santiago. Situat en la planta baixa de les escola.
Valcarlos (Navarra)
Propietat de l'alberg: Ajuntament de Valcarlos
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions: Tancat temporalment (Agost 2022)
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 1
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
km 25,7
Temps 07H 00’
Dificultat alta
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