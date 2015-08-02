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Camí Francès Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

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Alberg de Luzaide/Valcarlos

Disponible sense connexió
86
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06 luzaide valcarlos

Plaza de Santiago. Situat en la planta baixa de les escola.
Valcarlos (Navarra)

Ajuntament: 948 79 01 17

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Valcarlos

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Ajuntament

Persona encarregada d’atendre l'alberg:

Observacions: Tancat temporalment (Agost 2022)

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles Etapa 1

Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

km 25,7
Temps 07H 00’
Dificultat alta
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