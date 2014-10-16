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Alberg de Lastur
Plaza Sant Nicolás
Lastur
Propietat de l'alberg: Associació d'Agricultura i Muntanya del baix Deva
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Maitane Beristain
Observacions: Serveixen desdejunis, menjars (10 euros) i sopars (10 euros).No hi ha servei de transfer. Hi ha opció de venir a peu 4 km des d'Itziar i després l'endemà 7km a Deba o en Taxi.
Camí del Nord
Etapa de Zarautz a Deba
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