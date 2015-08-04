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Camí Portuguès Etapa de Padró a Santiago de Compostel·la

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Alberg Compostela Inn

Disponible sense connexió
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Albergue compostela inn

Rua dones Mámoas de Montouto, 4
Teo

981 81 90 30, 981 81 90 80

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Manuel Pereira

Observacions: Es tracta d'una construcció de Bungalow metàl·lics prefabricada que ha estat reformada l'any 2.009. Té diferents tipus d'allotjament, el més econòmic per als pelegrins i joves, són les lliteres compartides en habitacions quàdruples mixtes, que en el cas que siguin 4 persones, poden ser privades, exteriors, amb accés per l'exterior mitjançant passadissos exteriors, amb calefacció. Cadascuna té el seu bany i el seu plat de dutxa, tauleta de nit i presa de corrent.

Camí Portuguès

Camí Portuguès

Etapes 6
km 118,8
Etapa de Padró a Santiago de Compostel·la Etapa 6

Etapa de Padró a Santiago de Compostel·la

km 25,2
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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