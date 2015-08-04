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Alberg Compostela Inn
Rua dones Mámoas de Montouto, 4
Teo
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Manuel Pereira
Observacions: Es tracta d'una construcció de Bungalow metàl·lics prefabricada que ha estat reformada l'any 2.009. Té diferents tipus d'allotjament, el més econòmic per als pelegrins i joves, són les lliteres compartides en habitacions quàdruples mixtes, que en el cas que siguin 4 persones, poden ser privades, exteriors, amb accés per l'exterior mitjançant passadissos exteriors, amb calefacció. Cadascuna té el seu bany i el seu plat de dutxa, tauleta de nit i presa de corrent.
Camí Portuguès
Etapa de Padró a Santiago de Compostel·la
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