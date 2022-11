Alberg Claret Enea Aterpea

Plaza Corazón de María (Cantonada amb C/ San Francisco)

Bilbao 946 51 01 71, 609 087 620

Propietat de l'alberg: Fundació Claret Sozial Fondoa

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Fundació Claret Sozial Fondoa

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros voluntaris

Observacions: Tancat temporalment 2021Es troba al peu del Camí oficial, a 200 metres de creuar el pont de S. Antón una vegada travessat el centre històric de Bilbao. S'entra per la Plaça Cor de María. L'alberg forma part de Claret Enea Gizartetxea, centre integral d'inclusió social gestionat per la Fundació Claret Sozial Fondoa. L'espai que ocupa l'alberg de pelegrins es destina la resta de l'any (de novembre a abril) a alberg hivernal per a persones sense llar. Els beneficis de l'alberg es destinen a aquest projecte social.