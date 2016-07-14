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Camí Primitiu Etapa de la Mesa a Grandas de Salime

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Albergui Casa Sánchez

Disponible sense connexió
90
0
Albergue casa sanchez

Adreça El Salvador, s/n (darrere del parc)
Grandas de Salime

626 665 118, 985 78 11 50

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Juan Magadan

Observacions: Al costat de l'alberg hi ha un parell d'apartaments per a 2-4 persones. El preu són 40 euros dia per apartament.

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4
Etapa de la Mesa a Grandas de Salime Etapa 6

Etapa de la Mesa a Grandas de Salime

km 16,8
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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