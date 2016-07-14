Camí Primitiu Etapa de la Mesa a Grandas de Salime
Adreça El Salvador, s/n (darrere del parc)
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Albergui Casa Sánchez
Disponible sense connexió
900
Adreça El Salvador, s/n (darrere del parc)
Grandas de Salime
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Juan Magadan
Observacions: Al costat de l'alberg hi ha un parell d'apartaments per a 2-4 persones. El preu són 40 euros dia per apartament.
Camí Primitiu
Etapes 13
km 321,4
Etapa 6
Etapa de la Mesa a Grandas de Salime
km 16,8
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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