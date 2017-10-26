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Alberg Casa dona Chanca
Rúa dona Chanca, 51
Lugo
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Sara i José Luis
Observacions: Casa antiga reformada en 2016. Disposen de 3 habitacions de quatre places. Cada habitació disposa de bany propi. A peu del Camí Primitiu i a 700 metres del centre de la ciutat.
Camí Primitiu
Etapa de Cádavo Baleira a Lugo
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