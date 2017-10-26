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Camí Primitiu Etapa de Cádavo Baleira a Lugo

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Alberg Casa dona Chanca

Disponible sense connexió
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Albergue casa da chanca

Rúa dona Chanca, 51
Lugo

648 574 300

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Sara i José Luis

Observacions: Casa antiga reformada en 2016. Disposen de 3 habitacions de quatre places. Cada habitació disposa de bany propi. A peu del Camí Primitiu i a 700 metres del centre de la ciutat.

Camí Primitiu

Camí Primitiu

Etapes 13
km 321,4
Etapa de Cádavo Baleira a Lugo Etapa 9

Etapa de Cádavo Baleira a Lugo

km 30,5
Temps 07H 15’
Dificultat mitjana
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