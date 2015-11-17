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Albergui Casa d'Espiritualitat La nostra Senyora de Betlem
Leopoldo María de Castro, 6
Carrión dels Comtes (Palència)
Propietat de l'alberg:
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg:
Observacions: A més de Casa d'Espiritualitat és un alberg superior dels Camins de Santiago. L'alberg té horta i granja. El menjar que se serveix és casolana i amb productes, en la seva majoria, de la casa. Els horaris de menjar s'acorden amb cada pelegrí. Els pelegrins poden resar, si així ho desitgen, amb la Comunitat.
Camí Francès
Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots