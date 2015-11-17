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Camí Francès Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes

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Albergui Casa d'Espiritualitat La nostra Senyora de Betlem

Disponible sense connexió
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Casa de espiritualidad nuestra senora de belen

Leopoldo María de Castro, 6
Carrión dels Comtes (Palència)

(+34) 979 880 031

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg:

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:

Persona encarregada d’atendre l'alberg:

Observacions: A més de Casa d'Espiritualitat és un alberg superior dels Camins de Santiago. L'alberg té horta i granja. El menjar que se serveix és casolana i amb productes, en la seva majoria, de la casa. Els horaris de menjar s'acorden amb cada pelegrí. Els pelegrins poden resar, si així ho desitgen, amb la Comunitat.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes Etapa 15

Etapa de Boadilla del Camí a Carrion dels Comtes

km 24,6
Temps 05H 20’
Dificultat mitjana
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

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