Camí Sanabrés Etapa de Pobla De Sanabria a Lubián
Avinguda Juan Seisdedos, 45
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Alberg Casa Cerviño
Disponible sense connexió
1540
Avinguda Juan Seisdedos, 45
Requejo (Zamora)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Marisol Cerviño
Observacions:
Camí Sanabrés
Etapes 13
km 367,7
Etapa 5
Etapa de Pobla De Sanabria a Lubián
km 28,5
Temps 07H 30’
Dificultat alta
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