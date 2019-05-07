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Alberg Carpe Viam
Carrer Isidoro Salas Nº58
Santo Domingo de la Calzada
Propietat de l'alberg: Jose Ignacio Guajardo Benedi, Susana Freitas Dos Santos
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privado
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Jose Ignacio Guajardo Benedi, Susana Freitas Dos Santos
Observacions: Totes les habitacions compten amb bany privat. Inclouen roba de llit, tovalloles, gel de bany...
Camí Francès
Etapa de Nájera a Sto. Domingo de la Calçada
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