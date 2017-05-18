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Alberg Camiño dones Oques
Bebedeiro, s/n
Bebedeiro - Burres (5 km després d'Arzúa)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Susana Sesto
Observacions: L'alberg es troba passat Arzúa, en un desviament senyalitzat entre els llogarets de Peroxa i Taverna Vella, en la fita del 32,5 km a Santiago. L'alberg té bar-cafeteria i una petita tenda. No donen menús però preparen desdejunis i entrepans, sandwiches i pizzes. També té pensió amb habitacions dobles (consultar preu).
Camí Francès
Etapa d'Arzúa a Pedrouzo
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