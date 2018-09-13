Camí Portuguès Etapa de Caldas de Reis a Padró
A Devesa 20, 150 m Padró, a peu de camí
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Alberg Camiño do Sar
Disponible sense connexió
550
A Devesa 20, 150 m Padró, a peu de camí
Dodro a 150 m de Padró
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Fi i María
Observacions: Parking privat. Preus especials per a grups a partir de 10 persones.
Camí Portuguès
Etapes 6
km 118,8
Etapa 5
Etapa de Caldas de Reis a Padró
km 18,5
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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