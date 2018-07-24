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Alberg Bideluze
C/ Major, 8
Castildelgado (Burgos)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Isabel Gárriz
Observacions: Casa antiga totalment restaurada. Servei menjador per a desdejunis i sopars. Exclusiu per a pelegrins. Llençols d'un sol ús inclosos en el preu. No s'admeten mascotes.
Camí Francès
Etapa de Sto. Domingo de la Calçada a Belorado
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