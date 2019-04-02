Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa de Santiago de Compostel·la a Negreira
Muntanya Bergando Negreira
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Alberg Bergando
Disponible sense connexió
90
Muntanya Bergando Negreira
Negreira
Propietat de l'alberg:
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Rocio
Observacions:
Epíleg a Fisterra i Muxía
Etapes 5
km 151,1
Etapa 1
Etapa de Santiago de Compostel·la a Negreira
km 21,0
Temps 05H 15’
Dificultat mitjana
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