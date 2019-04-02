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Epíleg a Fisterra i Muxía Etapa de Santiago de Compostel·la a Negreira

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Alberg Bergando

Disponible sense connexió
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Albergue bergando

Muntanya Bergando Negreira
Negreira

659 447 204

[email protected]

Propietat de l'alberg:

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment:

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Rocio

Observacions:

Epíleg a Fisterra i Muxía

Epíleg a Fisterra i Muxía

Etapes 5
km 151,1
Etapa de Santiago de Compostel·la a Negreira Etapa 1

Etapa de Santiago de Compostel·la a Negreira

km 21,0
Temps 05H 15’
Dificultat mitjana
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