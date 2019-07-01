Via de la Plata Etapa de Mèrida a Alcuéscar
C/ La costa, s/n
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Alberg Annalena El Carrascalejo
Disponible sense connexió
440
C/ La costa, s/n
El Carrascalejo
Propietat de l'alberg: Ajuntament del Carrascalejo
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat mitjançant licitació
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Agustina
Observacions:
Via de la plata
Etapes 26
km 704,6
Etapa 9
Etapa de Mèrida a Alcuéscar
km 36,0
Temps 09H 00’
Dificultat alta
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