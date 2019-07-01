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Via de la Plata Etapa de Mèrida a Alcuéscar

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Alberg Annalena El Carrascalejo

Disponible sense connexió
44
0
Albergue annalena el carrascalejo

C/ La costa, s/n
El Carrascalejo

618979583

[email protected]

Propietat de l'alberg: Ajuntament del Carrascalejo

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat mitjançant licitació

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Agustina

Observacions:

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Mèrida a Alcuéscar Etapa 9

Etapa de Mèrida a Alcuéscar

km 36,0
Temps 09H 00’
Dificultat alta
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