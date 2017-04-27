Camí del Nord Etapa de Markina Xemein a Guernica Lumo
Barri Olabe
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Alberg Andiketxe
Disponible sense connexió
200
Barri Olabe
Mendata
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Borja
Observacions: Baserri del S. XVII situat a peu de camí amb dues terrasses, jardí i zona chill out. S'utilitza producte de l'horta pròpia o de productors locals.
Camí del Nord
Etapes 32
km 814,7
Etapa 5
Etapa de Markina Xemein a Guernica Lumo
km 25,0
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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