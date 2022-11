Reobertura del Camí? Quan? En quines condicions?

Són moltes les preguntes que ens fem sobre com afectés el Covid-19 al Camí de Santiago. Aquí podeu llegir algunes de les respostes dels experts;

MIGUEL TAÍN GUZMÁN

Professor of Art History

Director of the Institutional University Chair “The Saint James Way and Pilgrimages”

University of Santiago de Compostel·la

Crec prematur valorar si el Camí funcionarà aquest estiu i si amb pelegrins nacionals o internacionals.

Cal esperar unes setmanes més per a veure fins que punt es recuperarà certa normalitat.

En tot cas per als grups de risc no hi haurà Camí perquè no hi ha vacuna a la vista ni una altra solució, i per tant seguiran confinats.

ANTÓN POMBO

Historiador i escriptor

-Creus que hi haurà una reobertura del Camí aquest estiu? Hauria d'haver-la? En què condicions?

Ningú pot, avui dia, respondre a aquesta primera pregunta, i de fer-ho els desitjos es podrien confondre amb la dura realitat. Pel que estem veient a la Xina, on tot va començar dos mesos i mig abans que aquí, el retorn a les activitats relacionades amb el turisme o l'oci no serà fàcil. Quant al sector turístic més convencional, dóna ja per perdut l'estiu i, pràcticament, la resta de l'any, amb càlculs d'entre un 10 i un 20% d'ocupació, la qual cosa faria inviables molts negocis. La demanda serà escassíssima, nul·la la internacional, i l'oferta està sobredimensionada en molts trams dels camins. Conseqüència, ja anunciada per diverses associacions d'empresaris del Camí: molts ni tan sols obriran enguany, i els que ho facin ho faran temorosos, i amb l'espasa de Dàmocles de possibles obligacions de reestructurar els seus negocis, obra que no tots podran executar. Panorama en general desolador, i també iniciatives imaginatives, del salvi's qui pugui per lliure, que estan començant a anunciar-se en les xarxes (la majoria, una quimera fruit de la desesperació).

Hauria d'haver-hi la reobertura? En la meva manera de pensar valoro molt la llibertat i la responsabilitat individual, com estan fent en alguns països asiàtics com Corea, el Japó o Singapur. Si la pandèmia està controlada, l'individu haurà d'actuar amb responsabilitat i prendre totes les mesures d'higiene necessàries, complint les normes que es dictin, per a evitar els riscos. Hi ha molts pelegrins de cor que estan esperant el tret de sortida per a tornar al Camí, com deia el vescomte de Valmont en Les amistats perilloses, “el sento, però no el puc evitar”. És una mica superior a les nostres forces, hem d'anar al Camí. No entenc que anar al Camí, sota certes condicions, pugui ser més perillós, o menys recomanable, que viatjar en transport públic en grans aglomeracions, o treballar en una conservera, i el turisme també és una indústria tan essencial com qualsevol una altra, em fa gràcia això dels sectors estratègics i productius quan el 13% del PIB del país depèn precisament del turisme i l'hostaleria, a la qual afegir molta part del petit comerç. Castigar a uns sí i a uns altres no a capritx? O tots o cap.

I les condicions? Aquesta ja és una qüestió tècnic-sanitària, però em preocupa profundament un inici de satanización que està circulant, quin fàcil recurs per a dir que es fa alguna cosa, sobre els albergs. Es diu que els dormitoris en els albergs de pelegrins són poc menys que covachas o nius que afavoreixen la infecció, i que caldrà reduir places i tendir a crear espais més reduïts en habitacions privades. Si us plau denúncia tot el que puguis aquesta gran fal·làcia, perquè en un alberg es comparteixen absolutament tots els espais, tots, des de les condícies amb les dutxes a la cuina i el menjador, i el saló si n'hi ha, i fins i tot terrasses i jardins. I per cert, també les cases rurals, pensions i hotels de major categoria tenen espais compartits, on tothom acaba acudint a certes hores del dia, i no solen ser grans espais en els quals es pugui mantenir la distància de seguretat de 2 m, ni tan sols en els 5*.

El fixar un cap de turc pot acabar generant una rebel·lió dels albergs, per moltes ajudes que es prometin, i no oblidem que els albergs són part essencial en la manera de fer el Camí, hereus dels hospitals o alberguerías de l'ahir, és a dir, la medul·la del Camí. Creure que es pot resoldre un problema com l'actual a cop de decret és una il·lusió més pròpia del romanticisme vuitcentista.

.- Com seriosa la teva recomanació per a:

Les Administracions. Que abans de res s'assessorin bé, actuïn amb prudència, sense buscar com sempre l'efecte mediàtic, i que no anteposin la propaganda, com ja està passant amb el Xacobeo 2021, a la sensatesa i la realitat.

Les Associacions. Doncs que opinin i debatin, des del seu coneixement del Camí i la gestió d'albergs, i que tinguin paciència i es vagin oblidant de la cultura de la subvenció que tant els agrada a algunes, perquè ara els diners es necessita per a coses més urgents. Hauran de ser així mateix interlocutors amb els pelegrins, per a mantenir-los informats de com evolucionen els esdeveniments.

Els hospitaleros (Albergs de donatiu) d'una banda i, per una altra, per als albergs privats del Camí que estan molt preocupats per una probable falta d'ingressos en el 2020?

Entenc perfectament la preocupació, d'una banda la il·lusió frustrada dels qui no podem anar al Camí, també hospitaleros que tenen en el seu compromís i lliurament una raó per a la seva vida, conec a molts que estan sofrint de debò. I per descomptat, perquè he tingut diversos anys un negoci en el Camí, i ara m'he quedat sense cobrar la renda de la meva arrendadora, a qui la hi he condonat mentre duri aquesta situació, comprenc perfectament, i m'afecta en persona, la qual cosa està succeint. Alguns no podran amb un any d'aturada, ja es parla d'entre un 15 i un 30% de tancaments, que sincerament en el Camí no crec que arribin a tant, perquè la majoria dels negocis són de petita dimensió, familiars, fins i tot sense empleats, la qual cosa afavoreix la seva capacitat de resistència. Em mostro perplex davant la política de cascades d'ajudes a tothom, perquè en descendir la recaptació només poden arribar de l'endeutament, i de la posterior pujada d'impostos, i això ens condueix a una crisi estructural llarga.

.- Creus que el Camí sortirà reforçat d'aquesta pandèmia?

Crec fermament que el Camí sortirà reforçat, però no el Camí que fins ara coneixíem, sinó un més pròxim al que existia en els anys 90, fins que va néixer el Xacobeo en 1993. Un Camí amb molts menys pelegrins, més familiar, introspectiu, menys turístic, sense les agències causant estralls amb els seus paquets turístics, sense tanta mercantilització. Un risc molt gran en l'horitzó: que certs elements del sector privat vulguin eliminar competència, ara que les vaques són flaques, i posin en la diana als albergs de donatiu, als parroquials o als públics. És alguna cosa que ja ha començat. Em temo una lluita acarnissada per la supervivència, com en la naturalesa salvatge, i és aquí on les administracions han de tenir mà esquerra per a controlar els excessos, moderar les ambicions i tranquil·litzar, sobretot tranquil·litzar molt, al personal.

Per descomptat no serà gens fàcil, per la qual cosa us desitjo molta sort, i mà dura amb tots els il·legals que han campat a pler, és cert que cada vegada en menor número, en els temps de bonança i multituds. I per cert, el nou Camí hauria de ser el del respecte als valors tradicionals de la ruta i la qualitat, no a la quantitat i la cutrería associada a la massificació i el baix cost. Els numerus clausus podrien ser també un bon antídot temporal: no donar més llicències d'activitat turística en l'àmbit del Camí en una bona temporada.

Adeline Rucquoi

Doctora en Història, membre del Comitè Internacional d'Experts del Camí de Santiago

1 – Creus que hi haurà una reobertura del Camí aquest estiu? Hauria d'haver-la? En què condicions?

No sé si hi haurà una “reobertura del Camí” aquest estiu. En primer lloc perquè no es pot considerar el Camí com si fos una sala, que es tanca i es torna a obrir, o un esdeveniment que té dates d'inici i de fi. El Camí està sempre “obert”. Existeix mentre hi hagi pelegrins que ho recorrin. Si el pròxim estiu s'ha aixecat el confinament a Espanya i en els altres països europeus, si tornen a funcionar trens o avions, si es poden travessar les fronteres i anar lliurement d'una regió a una altra, pot ser que hi hagi pelegrins en el Camí. És a dir que això depèn del grau de llibertat que se de a la gent en els pròxims mesos.

Després, és clar, depèn de la por que tingui la gent a contagiar-se. En la mesura en què, en la premsa estrangera, Espanya apareix sistemàticament com una de les pitjors regions europees quant a contagi, pot ser que, encara que hi hagi llibertat de moviments, els pelegrins no tornin enguany al Camí.

El Camí no pertany a ningú, amb la qual cosa no es pot “tancar” o “obrir”. L'única cosa que es pot fer és restringir el seu accés, o impedir-ho. Quan es llevin les restriccions o la prohibició… qui sap?

2.-Com seriosa la teva recomanació per a:

Administracions

Les administracions, per motius diversos – polítics, econòmics, etc. -, solen facilitar el passo als pelegrins. Poden intentar atreure'ls per tal o tal altre itinerari, millorar la senyalització, publicar fullets, etc., però la peregrinació no depèn d'elles. Si els pelegrins ja no caminen pel Camí, crec que l'única cosa que poden fer les administracions és ajudar econòmicament als afectats per aquesta minva, fins que passi el vendaval, i potser comunicar més, en altres autonomies i a l'estranger, insistint en la seguretat i les mesures preses. Poden potser aprofitar per a reflexionar sobre l'actual “gir” que es veu en els que recorren el Camí. Hi ha una cerca de sentit “de la vida”, i potser la pandèmia reforçarà aquesta cerca espiritual. En la mesura en què no vivim en un país musulmà o budista, en què l'esoterisme aporta poques respostes, crec que les administracions haurien de col·laborar amb l'Església perquè aquesta li doni al Camí un toc més espiritual (que serà també històric). No hi haurà mai obligació. Però si cal pagar a un senyor o una senyora perquè estigui oberta l'església del poble, que es faci. Els pelegrins aprecien asseure's en ella (hi ha bancs, silenci, i no fa falta pagar una consumició). Si cal donar algunes explicacions sobre el que és un sant, una Verge, o per a què serveix un altar, que es faci, de la mateixa manera que s'explica un castell o s'indica el nom d'un arbre. És un servei per als pelegrins, sabent que mai es podrà “obligar” a alguién a anar cap a Santiago de Compostel·la…

Associacions

Les associacions es van crear per a fomentar la devoció a l'apòstol Santiago, i ajudar als pelegrins. Tenen una vida pròpia amb els seus membres, organitzen reunions, menjars o sopars, caminades més o menys llargues, mantenen una pàgina Web, publiquen butlletins, organitzen també conferències, etc. Poden millorar aquestes activitats, aprofitar a més enguany per a comprovar la senyalització dels camins, posar-se d'acord amb el clergat perquè s'obrin les esglésies, i amb els alcaldes si hi ha monuments que haurien d'obrir les seves portes en horaris adequats per als pelegrins, revisar potser la documentació que lliuren, o les credencials, convertir-se en guies locals de turisme, etc. En altres termes, les associacions poden utilitzar enguany per a preparar el que ve.

Els hospitaleros (Albergs de donatiu) d'una banda i, per una altra, per als albergs privats del Camí que estan molt preocupats per una probable falta d'ingressos en el 2020?

Les associacions entenen perfectament el que passa. De la mateixa manera que entenien els problemes plantejats per, diguem, les plagues de xinxes. Han de saber que, probablement, enguany serà un any sense pelegrins. Convindria que se'ls fessin rebaixes en les seves despeses perquè puguin mantenir els albergs que regenten fins a l'any 2021, Any Sant compostelano. D'altra banda, sofriran igual que tots els comerços, petites empreses, etc, que han hagut de tancar i no saben si podran re-obrir (no veig en quins la seva situació és diferent de la dels comerços, bars, restaurants, hotels, empleats, etc.). Tots estan, estem preocupats…

3 – Creus que el Camí pot reforçat d'aquesta pandèmia?

Si el Camí és capaç d'oferir als pelegrins el que ells busquen en ell, des d'una experiència única fins al sentit de la vida de cadascun, sí. En canvi, si el turisme sembla ser l'única cosa important – assaltant al pelegrí perquè compri això o l'un altre, perquè visiti coses que no tenen a veure amb el Camí, omplint els camins amb transportistes de motxilles, autobusos desembarcant a pelegrins “” perquè caminin cinc quilòmetres, preus elevats en els albergs, balnearis per a pelegrins, trens del “Camí de Santiago”, etc – el Camí no atraurà, no sortirà reforçat de la crisi actual. El pelegrí busca una cosa autèntica”. Si les administracions i les associacions no controlen els albergs, els restaurants, el propi Camí, perquè no perdi la seva ànima… perquè sortirà pitjor.

Bé, això és el que et puc dir sobre la marxa (mai més ben dit). Quan et parlo del paper de l'Església, no et creguis que ho faig en actitud de proselitisme. Acabo de llegir una tesi que hauria d'haver-se llegit ja en la universitat de Tolosa, però està esperant que acabi el confinament. Estic en el tribunal. És una tesi en “Ciències de la Informació i Comunicació”. Res a veure amb la història o la religió. És un estudi sobre pelegrins actuals a través del que posen en Internet. Una tesi per a una universitat francesa, és a dir laica. Perquè resulta que els entrevistats parlen tots d'aquesta cerca de sentit, del que els va impressionar veure esglésies, imatges, la naturalesa, la trobada amb tanta gent de tots els països, etc, com molts van recobrar la fe, com uns altres diuen que la van trobar, com alguns diuen que l'experiència els va canviar i que estan més sensibles al que no és la vida pràctica i materialista… Em va cridar molt l'atenció. Apreciaven la falta de confort, el despullar-se de l'inútil, el viure entre si, l'hospitalitat generosa.

MANUEL DURAN

Enginyer de Camins, expert en projectes d'intervenció

en el Patrimoni Cultural de l'Obra Pública

Estimo que no crec que s'animi la gent, tret que es realitzi per un sentiment religiós d'acció de gràcies, de petició d'algun favor o de simple record. Potser és una bona circumstància perquè el Camí reprengui la seva veritable essència i el seu origen que no vindria malament, encara que és impossible limitar-ho a aquest sentiment, i te'l diu una persona no creient. Si dubte també poden haver-hi altres intencions o sentiments molt valuosos, però per descomptat el que he pogut apreciar i conèixer per experiències alienes, en moltes ocasions té un pòsit esportiu, lúdic (sempre, si us plau) i multitudinari, mogut per la publicitat i el contagi qual virus (tan de manera).de la massa. Per descomptat admeto (no faltaria més) que tothom realitzi aquelles activitats que consideri oportú, però no per això penso que el pelegrí o caminante hauria de conèixer altres vessants del seu ‘caminar’, amb l'objectiu de fer-lo amb major assossec, amb un interès cap a la història, el patrimoni natural i cultural dels territoris que travessa, ‘socialitzar’ amb les persones que vagi trobant-se, i participar amb la seva economia rural (la terra buidada) que a penes es veu afavorida, en general, per aquest trànsit de persones. No és sostenible, a llarg termini, que el Camí suporti el majoritari ‘turisme de baixa economia’.

Les condicions, estimo, que serien les generals que siguin prescrites per al retorn a una situació de desconfinamiento ‘’ progressiu.

A les Administracions poc podria recomanar-los perquè m'imagino que tindran bons assessors. Però per pròpies experiències professionals crec que seria convenient uns plans directors que abordin el manteniment dels camins a llarg termini amb criteris aplicables a les diverses condicions geogràfiques, i tècnic-constructius que conservin la ‘naturalitat’ dels camins amb economia. La total accessibilitat és impossible i les condicions naturals no han d'anul·lar-se o minimitzar-se per allò de la ‘comoditat’ del caminante.

Desconec si sortirà reforçat, però tot allò que ajudi a desmasificarlo ‘’, a afavorir un ambient de recolliment (per allò de trobar-se amb un mateix) que, segons crec, és una de les millors coses de fer ‘el Camí’, rebaixar la ‘velocitat’ del caminante, incrementar l'interès per la gent, la història, el patrimoni cultural natural, etc., ben vingut sigui.

MANUEL ANTONIO CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ

Catedràtic d’Història de’l Art Medieval

Departament d’Art i Musicologia (Universitat Autònoma de Barcelona)

-Creus que hi haurà una reobertura del Camí aquest estiu? Hauria d'haver-la? En què condicions? Crec que no fins que no es trobi una vacuna.

.- Com seriosa la teva recomanació per a:

–Les Administracions: Esperar a la vacuna

Les Associacions

Esperar a la vacuna

-Els hospitaleros (Albergs de donatiu) d'una banda i, per una altra, per als albergs privats del Camí que estan molt preocupats per una probable falta d'ingressos en el 2020? Les administracions autonòmiques haurien de donar-los una compensació com està succeint amb altres treballs.

.- Creus que el Camí sortirà reforçat d'aquesta pandèmia? Ho dubto bastant, però sobreviurà sens dubte, potser reinventant-ho intelectulamente, que és el que més es troba a faltar.

PATXI PEREZ RAMALLO

Arqueòleg, especialitzat en anàlisi osteologicos i biomoleculars

.-Creus que hi haurà una reobertura del Camí aquest estiu? Hauria d'haver-la? En què condicions? Crec que hi haurà una lleu i molt controlada reobertura del Camí de Santiago, especialment entre mediats de juliol i primera quinzena de setembre. Després d'això, un possible repunt en número d'infectats pel Covid-19 obligarà a prendre mesures (tot amb això amb el panorama actual, potser l'aparició de medicaments o vacuna pot canviar les coses, circumstància que dubto molt). La reobertura ha d'haver-la però amb un enfocament més de turisme nacional, amb un control del nombre de persones per alberg, accés a temples, etc.

.- Com seriosa la teva recomanació per a:

Les Administracions: crec que enguany ha de prendre's com una cosa anòmala i centrar-se principalment l'any que ve. S'ha de fomentar per a l'estiu una mica del pelegrinatge però amb caràcter local o nacional. Potser seria interessant que, ajunto les associacions, es fomentés realitzar trajectes petits enfocats a visitar i divulgar poblacions petites amb el seu patrimoni cultural i gastronòmic, dirigida a un públic relativament pròxim (exemple: fomentar el camí de Sant Jaume per a les persones de la mateixa comunitat autònoma o de la comunitat autònoma veïna perquè coneguin el seu propi patrimoni).

Les Associacions: fomentar realitzar rutes molt organitzades però amb perspectives més curtes o amb menor nombre de persones.

Els hospitaleros (Albergs de donatiu) d'una banda i, per una altra, per als albergs privats del Camí que estan molt preocupats per una probable falta d'ingressos en el 2020? Ha d'haver-hi una organització molt bona i extensa entre tots els hostals i albergs. Potser les noves tecnologies poden jugar un paper important en això. S'ha de controlar nombre de persones i potser poder reservar amb bastant antelació. És elemental no sols controlar la neteja, sinó fer gala d'ella, així com de les mesures de seguretat i distància.

.- Creus que el Camí sortirà reforçat d'aquesta pandèmia? Crec que s'ha de jugar una campanya de “màrqueting” al seu favor. El Camí representa un viatge espiritual i aventurer, alhora que pot ser “senzill” i “auster”. Moltes persones es veuran directa o indirectament pel Covid-19. Potser fer la màxima de “Tinc molt a agrair”, i “ valorar les petites coses i les persones” (socialitzar), pot empènyer a revitalitzar el Camí. Estem veient mostres de molta generositat, solidaritat i reconeixement social. Donar una imatge de Camí social, per a tothom, amb el qual donar les gràcies o fins i tot demanar per canvis, així com per a donar un nou enfocament i canvi a la vida de cada, valorant petites coses i sobretot que les persones volgudes o per conèixer. En resum: un “Camí per a conèixer la teva casa” en 2020 (turisme més local, menys nombrós i amb un enfocament més cultural i pròxim); i en 2021 “Un Camí per a agrair, un Camí per a canviar”.

ALFREDO MORAZA

Arqueòleg

Sobre el que ens preguntes tinc un gran dubte ja que d'una banda estan les nostres intencions en la seva globalitat i el que realment es pugui fer o deixar de fer a nivell de les restriccions que puguin posar i que em suposo que seran bastant estrictes per molt que vulguin vendre el contrari. Això referit al Camí i els caminantes com a nosaltres també pel que respecta a les intervencions arqueològiques. Personalment, i és una opinió d'un profà, veig molt, molt complicat la viabilitat del Camí en les circumstàncies actuals, qui controla als viatgers, si estan sans o no?, qui desinfecta adequadament un lloc on anirà dormint gent diferent cada dia? i així segueix la casuística amb totes les preguntes i pegues que vulguem posar sobre aquest tema o que ens posin.

Francament no ho veig molt clar i és una decisió molt complicada de prendre pels diferents interessos oposats que comporta, però pensa que si una activitat molt més mediàtica i econòmicament més rellevant com pot ser l'esportiva (futbol, ciclisme, olimpíades, pilota,…) es plantegen la baixada temporal de persiana que rellevància pot tenir aquesta del Camí. És cert que les condicions de mobilització de gent són diametralment diferents però la llei que s'aplica a un s'ha d'aplicar també als altres.

En resum, no sé si realment t'he aclarit alguna cosa o no, però nosaltres estem en la mateixa tessitura. No podem publicitar les excavacions si encara no sabem que ens van deixar fer i que no.

XATUR TELLETXEA

Alberg de pelegrins Santa Ana erromesan aterpetxea Pasai Donibane

1.-CREUS QUE HABRA UNA OBERTURA……..

El camí de Sant Jaume (fisico) seguirà, els albergs dubto molt que les autoritats donin llum verda per a obrir en una segures condicions sanitàries. sempre estarem atents al que diuen les autoritats sanitàries i de governació. una vegada que donin llum verda, les condicions serien les mateixes i sense ningun risc per als hospitaleros voluntaris.

2.- COM SERIOSA LA TEVA RECOMANACIÓ…………………..

A l'Administracion: molta seguretat. Les associacions sempre estariamos disposats al que decretin les autoritats sanitàries. els hospitaleros voluntaris no beuen córrer ningun risc i penso que en els privats pensessin igual.

3.- CRES QUE EL CAMÍ……………………

El camí de Sant Jaume (peregrinacions) porta existeindo prop de mil anys, i habra tingut molts conflictes, epidèmies guerres etc. semblants a aquest, veurem que ocorre quan això acabi……..????, El camí fisico seguirà i hospitaleros voluntaris……..??.

JOSEP MARI IZAGA

President de les Associació d'Amics dels camins A santiago, de Deba.

Santiagorako Bideen Debako Lagunak.

Crec que no és prudent ni convenient, ni es podrà obrir el Camí aquest estiu, ni aquesta tardor. No hi ha condicions que permetin obrir-ho.

A les Administracions: que la seguretat, la salut dels pelegrins, la dels hospitaleros voluntaris, i la de la resta de la població que viu prop del Camí, estan per sobre dels beneficis econòmics que el Camí pugui aportar-nos. Ho estem manifestant aquestes setmanes tant les Administracions com el conjunt dels ciutadans.

Per a les associacions: Les Associacions promovem (devem) el Camí com una mescla de valors socials que podem dir “esperit del Camí” , no econòmics. Per això treballem voluntàriament. És evident que la pandèmia no s'acaba quan s'aixequi l'estat d'alerta, el risc seguirà mentre hi hagi alguns pocs infectats, va començar amb uns pocs, i els Albergs són un focus de difusió, per l'heterogeneïtat dels caminantes, la seva mobilitat i la convivència estreta entre ells i les poblacions. I la pandèmia està i estarà en expansió, en situacions d'expansió en altres països origen de pelegrins.

El Camí pot sortir reforçat d'aquesta situació i tornar al caràcter que va tenir fa una dècada, quan era menys massiu.

Però per a això és necessari que es faci un retorn “natural” per dir d'alguna forma, suau i segur, molt segur, deixant que es vagi obrint per si només, sense mitjans publicitaris, que siguin els propis pelegrins interessats els que vagin acudint per la seva pròpia iniciativa i interès. Tal com es va revitalitzar , tal com ha estat en els últims 1.000 anys.

D'altra banda cal tenir en compte que l'AMCS representa a municipis, possiblement una gran majoria del Camí Francès, que transcorre per zones poc poblades amb municipis petits, en les quals el Camí és una font de vida, d'economia notable. I entenc que els afecti fortament i que tractin de recuperar-ho com més de pressa millor.

Però no és el nostre cas. No és el de les Associacions basques perquè no busquem en interès econòmic, encara que sí en part la imatge i/o el coneixement del País. Ni és el de les Administracions d'Euskadi on l'aportació del Camí a l'economia és inapreciable, en el conjunt del País i també en el de les poblacions per les quals passa.

ALBERTO CANTERO

Associació Amics del Camí de Santiago de Bizkaia

Quant a aquestes preguntes que ens feu, jo crec que almenys nosaltres no tenim idea d'obrir els Albergs, fins no tenir la certesa de poder rebre als Pelegrins en perfectes condicions, tant per ells, com pels Hospitaleros que estiguin rebent-los en els albergs.

La recomanacions per a les Associacions, seran que tinguem paciència i no ens preocupem que el camí està sempre aquí, i encara que costi, “QUE COSTARÀ” , vindran temps d'aglomeracions i llavors estarem protestant per la massificació del camí una altra vegada, segur que els que estaven acostumats a treure un benefici dels Albergs, s'estaran tirant les mans al capdavant, però creiem que el benestar de TOTS “” ha de prevaler per sobre de tot.

I quant a si sortirà reforçat el Camí, jo penso que NO, que caminarem i allotjar-nos en els Albergs amb por durant molt de temps i els Hospitaleros ens tornarem més recelosos i autoritaris per la por, amb qualsevol símptoma que creguem notar en qualsevol que s'acosti, i en aquest moment se'ns vindrà de nou al capdavant tot el procés.

Caldrà ser cauts i deixar que això s'oblidi amb algun temps prudencial, per a poder rebre i atendre els que vinguin caminant amb les suficients garanties que tot està acabat i ens hàgim oblidat de la “Bestiola” que serà difícil.

Quant a les administracions, els demanaria una mica Compressió i Ajuda per a les Associacions que estem al vaig piular del canó tots els dies de l'any, fins i tot teleoperando des de casa a totes les hores i dies de l'any, i aquesta “Pandèmia ens farà que tinguem una mica difícil el suportar les despeses que ocasiona tenir tancat i continuar pagant tots els rebuts i despeses del local i albergs, ja que la temporada estava ja planificada.

ERNESTO BUSTIO

Alberg de Pelegrins de Guemes (Cantàbria)

Aquest text m'arriba a través d'un blog d'un capellà-periodista de Madrid, molt amic meu, i val la pena reflexionar sobre el seu contingut. Ara tothom està esperant que es venci el virus. Que poc pensem en les seqüeles que deixarà. I molt menys en el canvi d'actituds d'una societat que ens aboca a la destrucció.

Convindria comentar alguna cosa sobre el futur del Camí. Dóna la sensació que el major problema és l'obertura del Camí i, per tant dels Albergs. Clar que l'Any Jubilar està ja molt a prop. Però no seria millor caminar cap al descobriment de l'Esperit del Camí’. Els pelegrins aniran arribant a poc a poc.

Jo crec que el fonamental és superar aquesta pandèmia i analitzar el futur. No sé. tal vegada és una cosa massa idealista. Digues-me com veus el teu l'anar preparant unes trobades en aquesta línia?. Cantàbria estem molt poc coordinats. Les Associacions no existeixen pràcticament. Però sí que hi ha prou gent que, directa o indirectament, estan molt pròxims al Camí. caldria treballar aquest àrea. Ara tenim temps de pensar abans de prendre decisions precipitadament.