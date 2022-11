Els dos Camins a Santiago per Euskadi

En el Camí per la costa conviuen mar i terra, urbs i naturalesa

El camí de Sant Jaume per la costa basca, de 214,00 km, consta de 8 etapes i és una de les rutes més primitives, fins i tot anterior a altres més conegudes. En ella conviuen l'Euskadi marinera i l'agrícola, així com la urbana i la rural. Travessa en el seu primer tram el litoral guipuscoà, des de la desembocadura del Bidasoa fins al límit amb Bizkaia, caracteritzat per un gran desnivell. Les zones abruptes desapareixen en entrar en Bizkaia, a través de Markina-Xemein, i permet conèixer els racons de les comarques biscaines de Llegeixi-Artibai i Busturialdea fins a arribar als encantadors paratges de les Encartaciones.

Etapa 1: Hondarribia - Sant Sebastià

El Camí arrenca en el pont de Santiago d'Irun, que salva la frontera natural del riu Bidasoa, o en Hondarribia, si es vol creuar amb barca des d'Hendaia. En aquesta primera etapa el pelegrí camina per un paisatge muntanyenc al costat del mar, per desembocadures com la de Pasaia i pobles mariners com Hondarribia, fins a arribar a Sant Sebastià, colofó ideal.

Etapa 2: Sant Sebastià - Zarautz

Una vegada s'abandona la capital guipuscoana, el Camí recupera el seu rostre agrest a través de caserius solitaris, explotacions ramaderes i camins que s'obren pas entre la vegetació, fins a arribar a Orio, antany localitat ballenera.

Etapa 3: Zarautz - Hagi de

Des de Zarautz, sense perdre de vista les aigües del Cantàbric, surten a la trobada els ports de Getaria i Zumaia. Abans d'aconseguir el final d'etapa en Hagi de, el recorregut s'interna momentàniament en una Euskadi més rural a l'altura d'Itziar, amb un santuari on es rendeix culte des de l'alta Edat Mitjana a la seva verge negra, una de les més antigues i venerades de Guipúscoa.

Etapa 4: Hagi de - Markina-Xemein

Hagi d'és l'última estampa del litoral basc fins a la frontera amb Cantàbria. A partir d'ara, el Camí desvetlla l'Euskadi muntanyenca, boscosa, molt més exigent i, alhora, singular i bella. Pocs trossos del Camí del Nord hi ha tan allunyats de la civilització com aquest. I les sorpreses no cessen: la senyorial Markina-Xemein és el premi ideal en aquesta part del recorregut.

Etapa 5: Markina-Xemein - Guernica-Lumo

Pocs inicis hi ha tan estimulants com el qual espera a la sortida de Markina-Xemein. Primer, l'idíl·lic poble de Bolibar i, després, l'antiga Col·legiata de Ziortza, amb més de nou segles com a testimoni del pas de caminantes. Al final de l'etapa, en la històrica vila de Guernica, la Casa de Juntes i l'històric roure de Guernica són el millor dels premis imaginables per a aquesta jornada.

Etapa 6: Guernica-Lumo – Bilbao

A partir de Guernica-Lumo comencen a succeir-se els pintorescs pobles de la Bizkaia rural, per on antigament transcorria la Ruta Juradera, que realitzaven els Senyors de Bizkaia. El pelegrí deixa enrere el bell paisatge d'Urdaibai per endinsar-se a la vall de Txorierri para, posteriorment, aconseguir la que fos capital industrial d'Euskadi, Bilbao.

Etapa 7: Bilbao - Portugalete

A partir de Bilbao, el Camí travessa paratges d'una urbs moderna, molt diferents als de les primeres jornades. Gens més travessar la capital biscaina, s'ascendeix a la muntanya Kobeta que tanca la ciutat pel sud i regala una il·lustradora panoràmica de la vall del Nervión.

Etapa 8: Portugalete - Kobaron

El recorregut en aquesta última etapa torna al litoral i discorre per la zona minera de Bizkaia, sense amb prou feines sobresalts fins a la platja de la Sorra. Una vegada es deixa enrere Pobeña, el Camí del Nord regala un dels seus trams amb millors vistes: la Via Verda de l'antic ferrocarril miner.

El Camí de l'Interior, eix de comunicació secular

El camí de Sant Jaume per l'interior són 249,70 km que permeten conèixer, en amb prou feines set dies, una enorme diversitat geogràfica, històrica, social, econòmica i cultural. A més, aquesta ruta ha estat, des de l'època romana, un dels més importants eixos de comunicació del nord peninsular.

Etapa 1: Irun - Hernani

En Irun el caminante troba vestigis de la importància jacobea d'aquesta ciutat fronterera. I, després de contemplar els llocs més emblemàtics de la localitat (l'església de la Jonquera, les ermites Santa Elena i Sant Marcial, entre uns altres), continua cap a Hernani.

Etapa 2: Hernani - Tolosa

La segona etapa comença en una de les viles més antigues de Guipúscoa, amb un ric patrimoni històric-artístic: l'església de Sant Joan Baptista (s XVI), la casa-torre dels Gentils o la Casa Portalondo, de l'època medieval.

Una altra de les edificacions característiques d'Hernani, l'ermita de l'Humilladero de la santa Creu, està relacionada amb el següent nucli urbà, Urnieta, on s'arriba en paral·lel a les vies del tren.

Etapa 3: Tolosa - Zegama

En la qual fos capital de Guipúscoa, després de creuar el pont sobre l'Oria i realitzar el Passeig de la Ribera, una carretera ascendent arriba fins a la muntanya Ollaun per descendir, després, fins a Altzoazpi, al costat de l'església de San Salvador, d'estil gòtic. Allí, la carretera fins al municipi d'Alegia, deixa enrere l'ermita del Sant Crist.

Etapa 4: Zegama - Salvatierra-Agurain

Des de Zegama, l'etapa discorre en ascensió cap al pas de Sant Adrián. Després de deixar enrere diversos creus, es poden contemplar l'ermita d'Iruetxeta i el caseriu Buenabista, i travessar després el bosc d'Iturzabal. Més endavant, està l'ermita de Sancti Spiritus, antic hospital de pelegrins.

Etapa 5: Salvatierra-Agurain - Vitòria-Gasteiz

El caminante pot respirar tranquil: la travessia fins a Vitòria-Gasteiz és un agradable passeig amb molt poques concessions urbanes, unes gotes de solitud i diversos monuments religiosos amb follet, com l'església de Sant Martín de Tours de Gazeo o el santuari d'Estibaliz, tots dos medievals. En aquesta zona tenen cabuda també manifestacions prehistòriques com els dòlmens –el de Sorginetxe és un dels més fascinants d'Euskadi–; petjades romanes com les d'Arcaya o renaixentistes, com els palauets de Salvatierra.

Etapa 6: Vitòria-Gasteiz - La Pobla d'Arganzón

Una vegada el pelegrí s'acomiada de Vitòria-Gasteiz i abandona la seva armadura urbana i industrial, la sendera se submergeix de nou entre camps de cereal, mentre travessa pobles sobris i acollidors com els de les jornades anteriors. L'art romànic practicat en aquest racó d'Euskadi encara reserva un parell de grates sorpreses en Armentia i Villanueva de l'Oca.

Etapa 7: La Pobla d'Arganzón- Briñas

Els continus ‘puja i baixes’ de les primeres jornades protagonitzen de nou aquesta llarga travessia de gairebé trenta quilòmetres, a la recerca del Camí Francès. Una vegada s'arriba a Briñas, la retina guarda la imatge dels quatre rius de l'etapa: el Zadorra, l'Ajuda, l'Inglares i l'Ebre. En el camí apareixen pobles emmurallats en el fons de valls, ports de pendents modests i un bec més que exigent, el portell de la Lobera. Al final, després de superar-ho, apareix Rioja Alabesa, terra d'ordenats vinyers que domestiquen el paisatge.

Més informació: www.euskaditurismo.eus