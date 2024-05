El camí de Sant Jaume: Entre la Tradició i la Comoditat

El camí de Sant Jaume, aquesta ruta mil·lenària que ha atret a milions de pelegrins de tot el món al llarg de la seva història, fa temps que es troba en un moment de transformació. En els últims anys, hem estat testimonis d'un augment significatiu en la quantitat d'empreses que ofereixen serveis per a organitzar, guiar i transportar la motxilla als pelegrins al llarg d'aquesta emblemàtica senda. No obstant això, aquesta proliferació no està exempta de controvèrsia i podria afectar l'essència mateixa del Camí. Avui dia no hi ha espai per a la sorpresa, ni per a la cerca, ni per a la improvisació. Està tot perfectament programat. Fent del camí de Santiago unes simples vacances.

La Comoditat vs. L'Aventura

En temps passats, els pelegrins es llançaven al camí a cor obert, sense saber les etapes que anava a recórrer, ni conèixer els albergs on anava a pernoctar, ni als hospitaleros d'aquests albergs. Era pura improvisació, i calia estar alerta amb els cinc sentits.

Avui dia, la situació és molt diferent. Des de la comoditat de les nostres llars, podem planificar cada detall: quin taxi ens portarà la motxilla, quins són els albergs més ben valorats segons les ressenyes i què hospitaleros tenen fama de tenir males puces. I se'ns ve el món damunt si enviem un email per a fer una reserva i no contesten en els següents cinc minuts.

La sorpresa i la cerca han donat pas a la certesa i la previsibilitat.

El Postureo

El que alguna vegada va ser considerat la major aventura del segle XX, ha evolucionat cap al "postureo" d'Instagram, Facebook, etc. Nous Influencers quins a la mínima dificultat, vegeu fang, pluja, costes, baixades, calor, fred, t'agafen un taxi o un autobús perquè "aquí no hem vingut a sofrir".

Antigament, els pelegrins s'enfrontaven al camí amb valentia i determinació. Avui, gairebé el rar és veure a algú caminant amb la seva motxilla, especialment en els últims cent quilòmetres.



Foto de Vanessa Garcia

Motxilla a l'espatlla o en taxi

En els temps antics, si algun pelegrí deia que no podia portar la motxilla a l'espatlla perquè tenia malament l'esquena, i per això la portava en taxi, era perquè realment la tenia malament. Ara, el vuitanta per cent dels quals caminen els últims cent quilòmetres per a obtenir la Compostela "tenen" problemes d'esquena. Noti's la ironia.

Recentment, un pelegrí que recorria el Camí Anglès amb la seva motxilla va ser increpat per uns altres: "Què et creus, Rambo? Què vols demostrar portant la teva motxilla?". La pregunta ressona en l'aire, recordant-nos que el camí de Sant Jaume continua sent un desafiament personal, més enllà de les comoditats modernes.

Potser és un cert allò que molta gent porta dient des de fa temps, que el camí havia de tornar als anys 80 del passat segle, quan veritablement el camí li canviava la vida als pelegrins a la primera oportunitat.

Realitzar el camí de Sant Jaume és una experiència profundament personal i l'elecció entre portar-ho tot a l'aventura o planificat depèn de la personalitat i les preferències de cadascun.

D'una banda, fer-ho amb motxilla a l'espatlla i a l'aventura pot ser una experiència alliberadora. Et permet viure el moment, ser flexible amb el teu itinerari i estar obert a noves experiències i persones que trobis en el camí. Aquesta opció pot ser millor per a aquelles persones que busquen espontaneïtat i descobriment personal.

D'altra banda, portar-ho tot planificat ofereix seguretat i tranquil·litat. Saber on dormiràs cada nit i que esperar pot reduir l'estrès i permetre't concentrar-te més en l'experiència en si.

En última instància, no hi ha una resposta correcta o incorrecta. És una qüestió d'equilibri entre l'aventura i la planificació, i de trobar el que ressoni amb tu i amb les teves raons per a emprendre el camí.

L'important és que el viatge sigui significatiu per a tu .

Bon camí!