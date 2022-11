El Camí Inglés: un viatge per la història

Com es va iniciar el Camí Inglés del Camí de Santiago? I, tants segles després, com és avui? El Camí Inglés del Camí de Santiago és un recorregut per la història, forjat pels seus primers viatgers: anglesos, escocesos i irlandesos, sobretot. En aquest article expliquem com es va crear el Camí Inglés del Camí de Santiago i quins van ser els seus primers pelegrins. També s'aborda per què avui és un trajecte essencial per conèixer la història de Galícia.



Com es va crear el Camí Inglés del Camí de Santiago?

Viatgers procedents de Noruega, Suècia, Dinamarca, Finlàndia i Islàndia i, sobretot, anglesos, escocesos, irlandesos i flamencs van contribuir a crear el que avui es coneix com el Camí Inglés del Camí de Santiago. Aquests viatjants arribaven a Galícia per mar des dels seus ports, desembarcant a Ferrol i la Corunya. El motiu? L'estratègica ubicació dels ports d'aquestes dues importants ciutats gallegues va potenciar de manera evident la ruta.



La història d'aquestes peregrinacions parteix del segle XII. En 1147 va visitar la tomba de Santiago una esquadra creuada d'anglesos, alemanys i flamencs. No obstant això, són diverses i rellevants les petjades de peregrinacions històriques pel Camí Inglés. Del monjo islandès Nicolás Bergsson han quedat els seus escrits del viatge a peu des d'Islàndia a Santiago, una proesa que li portaria uns cinc anys.

Com és el Camí Inglés del Camí de Santiago?

Però, com és el Camí Inglés del Camí de Santiago ara? A Galícia, el Camí Inglés té dos trajectes alternatius.

El primer és l'itinerari des de la Corunya, que és més curt: uns 74 quilòmetres en total. La segona opció és fer-ho des de Ferrol, una alternativa de major longitud, amb prop de 118 quilòmetres de recorregut. Ambdues rutes, no obstant això, estan plenes d'atractius i història i, a més, conflueixen a mig camí, en la localitat de Boira, on juntes continuen els últims 40 quilòmetres de recorregut, fins a Santiago de Compostel·la.

Alguns dels atractius del Camí Inglés? Els atractius són múltiples des de Ferrol fins a la Corunya, sense oblidar les localitats de Pontedeume i Betanzos, dos enclavaments imprescindibles per entendre la història anglesa del Camí.

Aprèn més del Camí Inglés del Camí de Santiago.