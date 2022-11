El camí de Sant Jaume en vídeo: des de Burgos fins a Hontanas

L'etapa del Camí de Santiago que transcorre entre la ciutat de Burgos i el poble d'Hontanas travessa arcs històrics, zones de rius i sembrats i també àrees de descans i diversos albergs on dormir. En aquest vídeo descobrim els misteris i donem consells per gaudir el camí de Sant Jaume des de Burgos a Hontanas.

Com és l'etapa de Burgos a Hontanas?

Aquesta etapa clareja a Burgos. Llavors, deixem la ciutat del Cid per l'arc de Sant Martín, antiga entrada de les muralles. Les terres de cultius i el riu Arlanzón ens acompanyen fins a Rabé de les Calçades. I, a partir d'aquí, comencem el recorregut pels camins solitaris i pedregosos de l'altiplà castellà.

Després d'una hora i mitja per aquestes pistes, veiem al final del descens Fogons del Camí. Una bona idea llavors és aprofitar per esmorzar. Més endavant tindrem l'oportunitat de desviar-nos mínimament de la ruta per visitar el rierol Sant Bol, un oasi d'aigua en el camí.

En aquest punt, també trobem un alberg de pelegrins. La idea és fer un descans en ell per continuar els últims quilòmetres fins a Hontanas, poble que apareixerà de sobte amb la seva església d'origen gòtic i diversos albergs on passar la nit.