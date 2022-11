El camí de Sant Jaume en vídeo: de Belorado a Agés

El tram del Camí de Santiago que discorre entre els municipis burgalesos de Belorado i Agés és un recorregut tranquil que, no obstant això, compta amb una important pujada a les Muntanyes d'Oca. En aquest vídeo descobrim tots els recodos del Camí de Santiago entre Belorado i Agés.

Recorda activar els subtítols en YouTube

El camí de Sant Jaume de Belorado a Agés

Ens enfrontem ara a una etapa que comença senzilla, però que es complica amb l'ascens a les Muntanyes d'Oca, a Burgos.

Sortim de Belorado i, per unes pistes en bon estat, passarem per Tosantos, Villambistia, Espinosa del Camí i Villafranca. Poc abans d'arribar a Villafranca, veurem les ruïnes del monestir mossàrab de Sant Félix d'Oca, construït entre els segles VI i VII.

En Villafranca comença la segona part de l'etapa, que ascendeix a les Muntanyes d'Oca i transcorre per ells durant 10 quilòmetres per una pista entre roures i pins. Després d'aquest llarg passeig comença un descens cap al monestir de Sant Joan d'Ortega, on molts pelegrins pernocten. Nosaltres seguim fins a Agés, un antic poble a quatre quilòmetres i on es respira pau i tranquil·litat.