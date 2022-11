El camí de Sant Jaume Basc interior i la seva influència en el conjunt monumental d'Igartza

El conjunt de monuments d'Igartza és conegut per estar compost de set edificis diferents pertanyents a l'Edat mitjana i Edat Moderna. Tots i cadascun d'aquests edificis tenen un valor únic, però això s'acaba realçant en trobar-se agrupats en un conjunt. Així i tot, ens oblidem d'un dels elements més importants en tot el nostre conjunt, és a dir, la calçada. Aquesta ruta determina gran part de l'evolució del nostre conjunt perquè és part del camí de Santiago de l'interior al seu pas per Euskadi. Per tant, el nostre conjunt és part d'una de les rutes de pelegrinatges més importants d'Europa.

Per Euskadi transcorren dues importants vies del Camí de Santiago. D'una banda, tenim el camí de Sant Jaume de la Costa i, d'altra banda, la Ruta Jacobea Basca o Camí de Santiago Basc de l'Interior. El camí costaner és el més popular i el més transcorregut, que ve des de la zona més occidental de França i travessa la frontera per Irun. Així i tot, aquesta popularitat no ha estat constant al llarg de la història, pel fet que entre els segles X i XIII aquesta ruta va ser interrompuda pels assalts dels vikings. A més, el camí de Sant Jaume d'Interior, també conegut com al camí de Sant Jaume Francés (una altra de les rutes més populars per a realitzar el camí de Sant Jaume) havia deixat de ser segur per la presència àrab. És per tot això que el camí de Sant Jaume Basc de l'Interior es va convertir en una ruta molt transcorreguda en aquell període.

La nostra ruta està composta per una mitjana de 10 a 11 etapes, les quals varia depenent de les capacitats físiques dels pelegrins. En alguns casos aquesta ruta és coneguda com El Camí del Túnel de Sant Adrián que travessa Guipúscoa i Àlaba. Al llarg de 249,70 km és increïble el paisatge tan variat que es pot apreciar a causa de la diversitat geogràfica i natural que abunda en la zona, trobant zones costaneres, boscos, serres, llanadas, àrees rurals i espais fortament industrialitzats que conviuen en harmonia amb l'entorn. Aquesta ruta comença en el mateix punt que el camí de Sant Jaume que es dirigeix cap a la costa, és a dir, a Irun, i transcorrerà per Hernani, Tolosa, Beasain i Zegama. Una vegada arribats a Zegama travessarem la serra de l'Aizkorri i gràcies al famós túnel de Sant Adrián ens endinsarem en terres Alabeses, passant per Salvatierra, Agurain, Vitòria-Gasteiz, La pobla d'Arganzón i Briñas.

Més enllà de l'entorn mediambiental i geogràfic d'aquest camí, no ens podem oblidar del nostre ric patrimoni històric i cultural, i és en la tercera etapa quan arribem al conjunt de monuments d'Igartza. L'origen del nostre conjunt es remunta al segle XIV, moment en el qual el senyor de Lazcano va decidir comprar els terrenys i construir una casa torre i un pont de fusta en el lloc en el qual es troba el nostre conjunt avui dia. Des del seu començament, ha estat vinculat al camí de Santiago, perquè el pont de fusta era part de la ruta i l'utilitzava per a poder cobrar un impost anomenat portazgo (que compleix la mateixa finalitat que un peatge actual).

A part de la ruta de l'interior del camí de Santiago, la ruta que transcorre per Igartza també era un punt clau per ser un dels camins oficials que unia els regnes de Castella i França. A partir de finals del segle XV i començaments del segle XVI l'entorn d'Igartza va sofrir una sèrie de reformes, creant així el context que tenim actualment. Entre aquestes reformes podem trobar algunes que estan relacionades amb el camí de Sant Jaume. En primer lloc, ens remuntem a l'any 1599 moment en el qual es va crear el creuer de pedra que es troba en el conjunt amb la intenció de guiar als pelegrins i perquè déu els protegís. Aquest creuer ens mostra a Jesus crucificat i en el revers es mostra una dona i un nen, fent clara referència a la verge. En segon lloc tenim el pont actual, construït a la fi del segle XVI i començaments del XVII, i és l'únic pont de calçada enllosada construït de pedra que es conserva a la vall del rio Oria. En tercer lloc, ens trobem amb l'hotel Dolarea, l'origen del qual es remunta a l'any 1611, moment en el qual la propietària del palau Isabel de Lobiano decideix reformar l'edifici conegut com “Les caselles de l'Almàssera d'Igartza” (antiga almàssera per a realitzar sidra) i crear Dolarea, que compliria la funció de venda antiga per a allotjar a aquells que transcorrien per aquesta estratègica zona. Després, en el segle XVII es va construir l'ermita de la nostra senyora de Belen. Aquesta ermita pertanyia a la família del palau, és a dir, que era un espai de culte privat i es pot apreciar la clara referència al Camí de Santiago quan trobem una petxina al costat de la porta de l'ermita. Per a finalitzar no podem oblidar-nos de la resta d'edificis del conjunt com el molí i la ferrería, tots dos edificis són infraestructures essencials per a comprendre la tecnologia, els mètodes de producció i la forma de treball preindustrial al llarg del segle XVI i del segle XVIII. L'enginy que es pot apreciar en tots dos edificis és increïble, perquè tant el molí com la ferrería funcionaven mitjançant l'energia hidràulica, i en comptes d'obtenir l'aigua del rio directament van construir una presa de fusta en el segle XVI per a desviar part del cabal del rio cap a un canal d'aigua. D'aquesta manera podien controlar la quantitat d'aigua que utilitzaven per a treballar en el molí i en la ferrería. Encara que en primer moment tots dos edificis semblin quedar-se en un tercer pla respecte a la temàtica del Camí de Santiago, és important esmentar que avui dia la part superior del molí funciona com a Hospital de Pelegrins.

Per tant, podem deduir que quatre dels nostres monuments està totalment influenciats per aquesta mil·lenària ruta de pelegrinatge que recorre tota Europa fins a la seva arribada a Santiago de Compostel·la.