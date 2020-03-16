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COMUNICAT AZACS
16/03/2020
COMUNICAT AZACS
Considerant l'evolució que està tenint el Coronavirus COVID-19, l'alarma que aquesta creant entre la població i atenent les recomanacions dels responsables de les administracions, l'Associació Zamorana dels Camins de Santiago, ha pres la decisió d'acord amb els responsables municipals de cada població, de tancar fins a finals del mes de Març els albergs de( Fontanillas de Castro, Ricobayo d'Alba i Tábara).
A més, estem rebent informació d'altres albergs en la Via de la Plata i en el Camí Sanabrés, que estan adoptant les mateixes mesures.
A la fi de mes, veient l'evolució de la situació informarem de l'obertura i acolliment en aquests albergs.
Els pelegrins que desitgin mes informació sobre aquestes rutes, poden sol·licitar-la trucant al telèfon 637 926 068.
Lamentem les molèsties que s'ocasionaran als pelegrins que es trobin recorrent en aquests moments qualsevol dels camins, però la decisió que adoptem és per la seva seguretat, la dels veïns dels pobles pels quals van passant i per la imatge del Camí.
ASOCIACION ZAMORANA DELS CAMINS A SANTIAGO