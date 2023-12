Com fer el camí de Sant Jaume de manera sostenible

El camí de Sant Jaume, una ruta de peregrinació que atreu cada any a més persones tractant de viure aquesta increïble aventura.

Cada any, més de 300.000 persones pelegrines, són atretes pel camí de Sant Jaume. Les etapes, que poden variar depenent del teu nivell, i el clima tan impredictible en la zona nord, serà el més dur fins a la Plaça de l'Obradoiro de Santiago de Compostel·la. I una llarga sobretaula amb persones que acabis de conèixer, és de les coses més comunes.

L'entorn pel qual discorre el camí és molt sensible a l'impacte de les persones, d'aquí la importància que com a persona pelegrina intentis ser el més sostenible possible, perquè darrere de tu, només quedin les petjades que deixes amb el teu calçat.

Els consells més importants per a mantenir el camí de Sant Jaume tal com t'ho has trobat són aquests:

Evita els plàstics

Hi ha bosses de plàstic, pertot arreu. La millor manera d'erradicar-les és no usar-les. Pots guardar la teva roba bruta en bosses fetes de tela o lona, a més de més resistents, les pots utilitzar totes les vegades que vulguis.

Si vols guardar el menjar o l'entrepà, una carmanyola reutilitzable és la teva solució. Els teus aliments estaran en perfectes condicions.

Recorda en els albergs que no vols plàstics d'un sol ús, com a palletes, gots o plats, que prefereixes usar els de cristall o un altre material reutilitzable.

Botella d'aigua reutilitzable

És un dels béns imprescindibles per a les persones pelegrines del Camí de Santiago. En comptes de comprar ampolles en cada botiga, és molt millor que vagis amb la teva pròpia ampolla, que podràs emplenar en les fonts del Camí de Santiago. En l'APP de Closca Water indiquen on està la font més pròxima. A més, depenent del material del qual sigui la teva ampolla conservarà amb fred durant més temps l'aigua, aprofita les neveres dels albergs perquè estiguin fresquitas quan arrencades.

La bossa dels residus

Hi ha molts quilòmetres del Camí de Santiago en els quals no trobar papereres és el més normal. Et recomanem portar una bossa per a guardar els residus que vagis generant, la pell de la fruita, les peles de la fruita seca, restes de menjar, envasos d'aliments… guarda tot i reciclalo quan puguis.

No caminis fora de la sendera

Any rere any milers de persones pelegrines fan el camí de Sant Jaume. Segueixen els senyals indicats per a saber la ruta. Si només un centenar triessin travessar una zona per a descobrir la sensació de caminar fora del camí, marcarien una nova ruta, que seguirien centenars més, més endavant, arribant a destrossar el paisatge i modificant la idea original del camí.

Recorda que seguir el camí és una de les millors formes per a respectar l'entorn pel qual camines.

La diversitat ha de ser respectada

T'ajuntaràs amb persones pelegrines de totes les parts del món, cada persona té la seva pròpia motivació per a fer la peregrinació. El respecte a la resta de persones, tant les que fan el camí de Sant Jaume, com les que viuen en aquest, és molt important. No costa res tenir educació amb les persones i les seves creences.

Compra producte local

No té sentit comprar fruites exòtiques en els llogarets del Camí de Santiago. Aprofita l'oferta de productes de proximitat que podràs trobar. Carnes, verdures, així com embotits locals de primer nivell, gaudeix amb els consells dels paisans i prova els productes que trobis en el camí de Sant Jaume.

El bé més preuat: l'aigua

Com saps, parlem d'un bé escàs, encara que el vegis en abundància en rius, recorda que cal ser acurats amb l'entorn no tirant sabons en aquests. Els detergents, així com qualsevol producte contaminant, causen danys a la flora i fauna aquàtica de la zona. En el camí de Sant Jaume hi ha múltiples rius i llacs on podràs banyar-te i gaudir, però recorda no usar productes químics.

Atenció al foc

Portem diversos anys en què el foc ha estat incendiant Galícia, així com el Nord de Portugal. El camí de Sant Jaume és molt sensible a les flames, recorda no fer barbacoes, ni fer foc fora de les zones delimitades per a això. Evita tirar les burilles al sòl, recull-les en la teva bossa de residus.

No alteris el camí de Sant Jaume

Encara que podràs veure flors, animals, pedres i moltes coses més que et semblaran un record preciós del Camí de Santiago, recorda que el millor record, serà el que menys impacte tingui en el Camí. Una foto és suficient i pensa que, si cada persona pelegrina s'emportés de record una pedra, tindríem un Camí de Santiago sense pedres.

Com veus, la SOSTENIBILITAT del Camí de Santiago és vital perquè, en el futur, les pròximes generacions puguin gaudir-lo, com tu pots fer-ho. Així que recorda que l'única petjada que hauries de deixar són les petjades del teu calçat en avançar pel camí. Ja des de 2015 Ecoembes va posar en marxa un projecte mediambiental, en el qual consciència per a conservar el camí de Sant Jaume, reciclant i lluitant contra les escombraries.