"BODENAYA, un somni en el camí de Sant Jaume"

Diuen que hi ha tres coses que una persona ha de fer almenys una vegada en la vida, plantar un arbre, tenir un fill i escriure un llibre.

En la meva infància recordo com ens portaven des de l'escola a plantar arbres en un vessant que donava a la M-30, allí continuaran donant oxigen a la ciutat de Madrid mentre els conductors no s'imaginen els qui van ser els nois que van plantar aquests arbres al començament dels anys 80.

Fills el que es diu fills oficialment tinc un, però no sigueu mal pensats, dic oficialment perquè tinc un de sang que creix sa com un “roure” i després tinc un altre que va néixer allà per l'any 2006 i que també gaudeix de bona salut, l'alberg de pelegrins de Bodenaya.

I llavors només em quedava per a complir la tradició escriure un llibre.

I res millor que escriure la història d'aquest “fill-albergui” que tantes satisfaccions em dió en la vida, no sols a mi, sinó a tot pelegrí que té l'enorme fortuna de fer nit en ell durant la seva peregrinació pel camí primitiu de Santiago.

Em vaig decidir a escriure sobre ell per a deixar constància de com va ser la cerca del lloc per a fer realitat el meu somni d'obrir un alberg de pelegrins, de com va ser la restauració de la casa traient-la del coma profund en la qual estava immersa i com va anar evolucionant l'alberg, alhora que el camí primitiu, fins que es va tancar el meu cicle allí i empezé, sense pressa però sense pausa, a buscar a aquesta persona “especial” que fos capaç de prendre'm el relleu en tan màgic lloc.

Per descomptat abans de res dir que no és un best seller, i que no aneu a esperar literatura de postín, és un humil llibre d'anècdotes pelegrines, jo les dic batalles, comptades a la meva manera i consegüentment a de llegir-se, com si us les estigués comptant mentre us acompanyo en una etapa del camí.

Hi ha anècdotes de tota mena, totes elles van passar en realitat tal qual les explico i són totes comptades amb el major afecte cap als seus protagonistes.

Va ser una etapa meravellosa de la meva vida en la qual vaig passar solitud, por, fam, fred, angoixa, però que a poc a poc es va anar transformant en esperança, amor, alegria, fe, confiança i felicitat absoluta el que dió lloc a la gran transformació de casa abandonada a un alberg de pelegrins que no deixa a ningú indiferent.

Actualment el llibre es troba en procés d'impressió i en breu el podreu obtenir, el que així ho vulgui, en l'alberg de pelegrins de Bodenaya, o bé a través d'una pàgina de Facebook que hem habilitat a aquest efecte, “BODENAYA, un somni en el camí de Sant Jaume”.

Espero de tot cor que sigui del vostre grat i que gaudiu de la seva lectura tant com jo el vaig fer en escriure'l.

I espero també creuar-me algun dia amb vosaltres en el camí.

Moltíssimes gràcies i bon camí. ULTREIA!!!.