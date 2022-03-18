Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa
Logoso, 8
Pensión A Pedrá
Disponible sin conexión
190
Logoso, 8
Dumbría
Propiedad del albergue: Mónica Caamaño Maceiras
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Manuela Maceiras Fernandez
Persona encargada de atender el albergue: Manuela Maceiras Fernandez
Observaciones: Check in 13:00-20:00
Epílogo a Fisterra y Muxía
Etapas 5
km 151,1
Etapa 2
Etapa de Negreira a Olveiroa
km 33,4
Tiempo 08H 30’
Dificultad Alta
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