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Epílogo a Fisterra y Muxía Etapa de Negreira a Olveiroa

Pensión A Pedrá

Disponible sin conexión
19
0
Pensión A Pedrá

Logoso, 8
Dumbría

671393648

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Mónica Caamaño Maceiras

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Manuela Maceiras Fernandez

Persona encargada de atender el albergue: Manuela Maceiras Fernandez

Observaciones: Check in 13:00-20:00

Epílogo a Fisterra y Muxía

Epílogo a Fisterra y Muxía

Etapas 5
km 151,1
Etapa de Negreira a Olveiroa Etapa 2

Etapa de Negreira a Olveiroa

km 33,4
Tiempo 08H 30’
Dificultad Alta
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Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de Santiago

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