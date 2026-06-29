Nuevo Albergue de Bilbao

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Bilbao

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Bilbao

Persona encargada de atender el albergue: 687 52 96 27

Observaciones: Atendido por hospitaleros/as voluntarios coordinados por la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Bizkaia.