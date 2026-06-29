Camino del Norte Etapa de Bilbao a Portugalete
Jesús Galindez 1
Nuevo Albergue de Bilbao
Disponible sin conexión
10
Imagen: Albergue de Bilbao
Jesús Galindez 1
BILBAO
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Bilbao
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Ayuntamiento de Bilbao
Persona encargada de atender el albergue: 687 52 96 27
Observaciones: Atendido por hospitaleros/as voluntarios coordinados por la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Bizkaia.
Camino del Norte
Etapas 32
km 814,7
Etapa 8
Etapa de Bilbao a Portugalete
km 19,7
Tiempo 04H 45’
Dificultad Media
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