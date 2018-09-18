Camino Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Montserrat a Igualada
C/ Nuestra Señora de la Mercè, nº 1. 08700
Nuestra Señora de la Mercè
Disponible sin conexión
472
C/ Nuestra Señora de la Mercè, nº 1. 08700
IGUALADA (Barcelona)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:
Persona encargada de atender el albergue: Josep M. (encargado)
Observaciones: Precios muy economicos, por ser inauguración. 5 euros/ persona. CENAS. 5/10 euros según menú.
Camino Catalán por San Juan de la Peña
Etapas 14
km 325,0
Etapa 1
Etapa de Montserrat a Igualada
km 27,2
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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