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Camino Catalán por San Juan de la Peña Etapa de Montserrat a Igualada

Nuestra Señora de la Mercè

Disponible sin conexión
47
2
Albergue nuestra senora de la merce

C/ Nuestra Señora de la Mercè, nº 1. 08700
IGUALADA (Barcelona)

627429773

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Josep M. (encargado)

Observaciones: Precios muy economicos, por ser inauguración. 5 euros/ persona. CENAS. 5/10 euros según menú.

Camino Catalán por San Juan de la Peña

Camino Catalán por San Juan de la Peña

Etapas 14
km 325,0
Etapa de Montserrat a Igualada Etapa 1

Etapa de Montserrat a Igualada

km 27,2
Tiempo 06H 30’
Dificultad Media
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