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Via de la Plata Etapa de Galisteo a Cáparra

La Teja del Jerte

Disponible sin conexión
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C/ Constitución, 16
Aldehuela del Jerte

635287650

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Propiedad del albergue:

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue:

Observaciones:

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Galisteo a Cáparra Etapa 14

Etapa de Galisteo a Cáparra

km 29,5
Tiempo 07H 15’
Dificultad Alta
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