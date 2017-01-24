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Camino Francés Etapa de Sto. Domingo de la Calzada a Belorado

La Casa de las Sonrisas

Disponible sin conexión
50
13
La casa de las sonrisas

Calle Mayor, 16
Grañón

687 877 891

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Ernesto y Nekane

Observaciones: Albergue privado de donativo, con cena y desayuno, WiFi y chimenea. Se admiten todo tipo de mascotas.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Sto. Domingo de la Calzada a Belorado Etapa 10

Etapa de Sto. Domingo de la Calzada a Belorado

km 22,7
Tiempo 05H 00’
Dificultad Baja
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