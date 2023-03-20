Isabel Rooms

Cuesta del Hospital 4 - 3º

Santander 668553281 [email protected]

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Isabel

Observaciones: Alquiler de habitaciones en pleno centro de la ciudad frente al ayuntamiento .Ambiente de peregrinos,a 3 minutos de la estación de tren y autobus y 5 de la lancha que une Somo y Santander.