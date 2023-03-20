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Camino del Norte Etapa de Güemes a Santander

Isabel Rooms

Disponible sin conexión
79
0
Isabel Rooms

Cuesta del Hospital 4 - 3º
Santander

668553281

[email protected]

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento:

Persona encargada de atender el albergue: Isabel

Observaciones: Alquiler de habitaciones en pleno centro de la ciudad frente al ayuntamiento .Ambiente de peregrinos,a 3 minutos de la estación de tren y autobus y 5 de la lancha que une Somo y Santander.

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de Güemes a Santander Etapa 13

Etapa de Güemes a Santander

km 20,5
Tiempo 03H 15’
Dificultad Baja
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